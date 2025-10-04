Il commento. Tocco di azzurro per crescere ancora meglio

Gallo

Leggerete di Roberto Brunamonti nelle pagine a seguire. Lui, Roby, il capitano bianconero per antonomasia, non ha dubbi. La forza del club – oltre alla solidità societaria e alle scelte di Dusko Ivanovic e Paolo Ronci – sta nell’anima italiana della Virtus. Quattro giocatori reduci dagli Europei, Pajola, Momo Diouf, Nicola Akele e Saliou Niang; uno che l’azzurro lo conosce bene (Daniel Hackett) e un altro che vorrebbe tornarci, dopo una breve parentesi giovanile (Abramo Canka). Senza dimenticare il baby Matteo Accorsi che allenandosi con la prima squadra potrebbe crescere ancora.

Avere tanti italiani in squadra non basta. E’ vero che i regolamenti ne impongono un certo numero. Poi, però, tra l’essere solo a referto oppure in campo ci passa tutta la differenza di questo mondo. Per capire questo, vengono in soccorso i numeri della Supercoppa. In totale, nella semifinale con overtime, 225 minuti da spartirsi. Gli italiani di Ivanovic in campo per 94 minuti, quelli di Ettore Messina per 64. E più della metà, in chiave Olimpia, se li prende Bolmaro (34). Per il resto briciole: Ricci e Mannion a 13 e Tonut a 4. E la Virtus? Beh, capitan Pajola dirige per 31 minuti. Diouf e Niang (uscito per falli, poi) ne messono insieme 26 a testa. Sono 11 invece quelli di Hackett.

Minuti importanti che possono anche crescere perché Danny-Boy, quando si alzerà la contesa, non si tirerà indietro. E, all’Unipol Forum, è rimasto fuori, per infortunio, Akele. Minuti destinati a crescere con quest’ultimo, in fondo, che è stato uno dei ’manifesti’ della passata stagione. Pochi minuti all’inizio. Mai il muso lungo, però, sempre sorridente, pronto a mettersi a disposizione del gruppo e s ritagliarsi spazi importanti.

Virtus più italiana. Per dare l’assalto alla Coppa Italia (il trofeo al quale Massimo Zanetti tiene tanto) e allo scudetto. E per fare una bella figura anche nel Vecchio Continente.