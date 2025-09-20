Il debutto di coach Auletta. "Ravenna è una tappa stimolante. Il nostro obiettivo è la salvezza»

Coach Andrea Auletta, con quali motivazioni affronta questa tappa, all’OraSì Ravenna, della sua carriera professionale? "Con tanto entusiasmo e voglia di far fare. Per me è una tappa stimolante, che affronterò con tanta umiltà e senso di appartenenza".

Qual è l’obiettivo stagionale dell’Orasì? "Mantenere questa categoria che, negli ultimi anni, è diventata davvero di alto livello, sia fisico, sia tecnico. L’aggiunta dello straniero ha dato spessore". Qual è il livello del girone in cui è stata inserita Ravenna e quali sono le favorite? "Molto ma molto alto. Ci sono tante squadre con una media di età bassa e questo vorrà dire che vedremo tanti giovani pieni di energia che vorranno emergere. Credo che le favorite siano Virtus Roma, Pielle Livorno e Caserta".

Lei che arriva dalle esperienze di assistente a Rieti e di head coach a Cassino, può svelarci qual è la reputazione che ha Ravenna nel panorama cestistico? "Ho sempre sentito cose super positive, sia sulla piazza, sia sulla società. Ravenna è sempre stato un contesto di lancio e visibilità dove tanti giocatori ed allenatori importanti sono passati e cresciuti. La cosa che più mi ha colpito che, la maggioranza di queste persone, hanno mantenuto rapporti che ancora durano nel tempo, e questo conferma che la bontà e l’empatia di questa città e gente".

È contento del roster? "Assolutamente sì. È un roster fatto di gioventù ed esperienza. La maggioranza dei giocatori che abbiamo trattato, siamo riusciti a portarli da noi, anche con trattative super veloci".

Le gerarchie sono abbastanza delineate, ma quale ruolo avranno i giovani nell’economia delle rotazioni? "Le gerarchie ‘estive’ sono molto più sulla carta. I nostri giovani vengono da esperienze e contesti diversi, ma sono certo che porteranno energia, entusiasmo ed imprevedibilità, in un campionato che vede un grande numero di partite, condite da turni infrasettimanali dove le rotazioni ampie saranno fondamentali".

Gli sportivi giallorossi dovranno aspettarsi un’Orasì diversa rispetto a quella dello scorso anno? "Il risultato della scorsa stagione, avendo giocato contro Ravenna ed avendola seguita nello stesso girone, credo sia stato importante e forse per il finale di stagione avrebbero meritato qualcosa in più. Quest’anno, l’obiettivo primario è salvaguardare la categoria. I nostri tifosi vedranno comunque una squadra pronta a lottare dall’inizio alla fine".

Dopo le prime settimane trascorse a Ravenna, che idea si è fatto della città, anche dal punto di vista sportivo? "Ringrazio la società che mi ha dato la possibilità di arrivare una settimana prima dell’inizio del raduno e questo mi ha aiutato molto anche nel conoscere pian piano la città. Dal punto di vista sportivo, basta entrare un giorno al PalaCosta per capire e percepire che è una città di sport".

Roberto Romin