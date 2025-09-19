Il figlio d’arte. Bryan Ebeling cerca altro spazio

L’Adamant si presenta ai nastri di partenza della serie B Nazionale dopo aver confermato il nucleo che lo scorso giugno ha conquistato la promozione dalla B Interregionale. I nuovi arrivi sono quattro: il più quotato è Andrea Renzi, 36 anni, pivot con una lunga esperienza in A2, che un anno e mezzo fa ha contribuito al salto di categoria di Trapani in A. Da lui Ferrara si attende tanto in termini di esperienza ed efficienza offensiva, così come dal play Niccolò Pellicano, che dopo una buonissima stagione a San Severo si è meritato la chiamata di una piazza importante come quella estense. Nello spot di ’tre’ Tommaso Bellini. E poi il figlio d’arte Bryan Ebeling, che vorrà ritagliarsi uno spazio importante. Le conferme sono sette, a partire dal nuovo capitano, Davide Marchini, alla terza stagione a Ferrara. Poi l’argentino Ramiro Santiago, che occuperà lo slot dello straniero, Manuele Solaroli, Giulio Casagrande, Willis Tio, Samuel Sackey e il giovane prodotto locale Luigi Dioli. In panchina Giovanni Benedetto, tecnico navigato che a Ferrara ha conquistato l’ennesima promozione. Su di lui la società ha puntato per costruire un progetto duraturo che possa riportare la Ferrara dei canestri lì dove merita di stare.

Jacopo Cavallini