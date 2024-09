Il numero uno federale. L’ottimismo di Petrucci: "Fondamenta salde. E i tesserati crescono»

di Massimo Selleri

Dopo la delusione per la mancata partecipazione della squadra azzurra alle Olimpiadi, il presidente federale Giovanni Petrucci si consola con un inizio di stagione molto positivo visti i successi di pubblico sia nella Supercoppa di serie A che in quella di A2. "Le fondamenta del nostro movimento sono salde – spiega il numero uno della federbasket – e questo è il miglior punto di partenza. Dopo la crisi legata al covid siamo in netta ripresa: abbiamo un incremento nel numero di tesserati, ci sono imprenditori importanti che sono entrati nel mondo della pallacanestro e più in generale l’interesse per il nostro sport è in aumento. Quest’anno anche gli arbitri saranno sponsorizzati e poi, per essere ancora più vicino al mondo dei giovani, a breve partirà il progetto 100 playground (per costruire campi ad accesso gratuito in tutta Italia, ndr)".

Che tipo di stagione si aspetta?

"Penso che sarà all’insegna dell’incertezza sia in serie A che in serie A2. Nel massimo campionato vedo diverse squadre in grado di lottare per lo scudetto, così come in A2 ci sono tante piazze importanti tra le quali c’è chi ha anche vinto delle coppe europee. Daremo anche maggiore risalto alla serie B nazionale inserendola in sistema di aggiornamento dei risultati e di altre informazioni in tempo reale".

In questo movimento quale è il ruolo dell’Emilia Romagna e delle Marche?

"Partirei dall’Emilia Romagna dicendo che ha grandi numeri, c’è un grande interesse e ci sono due società in serie A che da anni garantiscono un seguito importante di tifosi. In A2 ci sono diverse società che stanno lavorando bene in base a quelle che sono le loro ambizioni. Alle spalle c’è un lavoro di base ben organizzato e gestito dal presidente regionale Antonio Galli". E le Marche?

"C’è un dato che ci deve far riflettere. Pesaro è retrocessa e nessuno ha fatto polemiche. Questa è la cifra della cultura sportiva di un territorio che è cresciuto grazie a grandi dirigenti come Ario Costa e Walter Magnifico che da ex giocatori stanno dimostrando cosa significa essere una bandiera. è una regione molto viva e anche in questo caso dietro c’è il grande lavoro del presidente regionale uscente Davide Paolini a cui succederà Maurizio Biondini".

Le manca il derby di Bologna?

"A chi non manca? Dico anche che è solo rinviato e credo non dovremo attendere ancora molto per rivederlo e rivivere quelle emozioni uniche. La Fortitudo ha un presidente che è un amico e che è un ottimo imprenditore".

Tanto spettacolo, ma ascolti televisivi non sempre brillanti. Come mai?

"Il presidente della Lega Basket di serie A Umberto Gandini ha fatto i miracoli per ottenere l’attuale copertura televisiva. Il calcio di serie A assorbe quasi tutte le risorse ed è difficile muoversi in un mercato così schiacciato verso una sola realtà. Aggiungo che vedremo la serie A2 maschile e la serie A femminile sulla Rai, grazie all’impegno del direttore di Raisport Jacopo Volpi che si è confermato un vero uomo di sport".

L’Eurolega è una manifestazione esterna alla federazione internazionale e spesso la sua attività si sovrappone a quella delle nazionali. Serve dialogo o fermezza?

"Vanno apprezzati gli sforzi che sono stati fatti e che hanno portato a far sì che questa sovrapposizione avvenga solo una volta all’anno. Dobbiamo tener presente che il basket è tra i tre sport più seguiti al mondo e che prima della nascita di questa realtà europea esisteva già una realtà che non apparteneva alla Fiba. Per questo dico che è positivo che ci si parli e che si abbia la volontà di risolvere i problemi nell’interesse generale di questo sport".

L’anno scorso lei fece un appello chiedendo che gli arbitri non venissero messi in croce al primo errore. Si sente di ripeterlo?

"Sempre. Anche se mi fa piacere che nel complesso non si sono state grandi polemiche. L’arbitro è sempre un attore solo e per quanto lo si agevoli nel suo operato, è impossibile cancellare il potenziale errore facendo parte della valutazione umana. Basta vedere quello che è successo nel calcio con il var, un sistema che doveva risolvere tutto e, invece, ha alzato il livello della polemica".

Sulle prossime elezioni che vedranno il rinnovo dei vertici della federbasket a partire dalla presidenza cosa dice?

"Non ne parlo se non per dire che con me si candida un’ottima squadra. Purtroppo ci ha lasciato un vicepresidente straordinario come Gaetano Laguardia".