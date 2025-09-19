Il PalaFlaminio adesso ha la capienza di 3.500 posti

E’ un albero dalle radici solide quello della Rinascita Basket Rimini, che con la pazienza di chi non vuole bruciare le tappe col rischio di vedersi poi incenerita, dall’anno della rifondazione nel 2018 sta crescendo sotto l’ala del patron e presidente Paolo Maggioli. Il volto di una Dole Basket che punta in alto è affiancato dal braccio destro Paolo Carasso, in qualità di amministratore delegato, per poi allungare l’assetto manageriale grazie ai profili di Davide Turci, general manager, e di Alessandro Bolognesi, direttore tecnico. Dalle scrivanie al rettangolo di gioco, dove il padrone di casa è il coach Sandro Dell’Agnello. ‘El Grinta’ è approdato a Rimini nel novembre 2023, rilevando una Rbr alla deriva all’ultimo posto. Dopo una bella raddrizzata, il lavoro di Dell’Agnello ha così potuto aggiungere un pezzo dopo l’altro, sino ad arrivare a comporre la corazzata di oggi. Al suo fianco, il vice Sergio Luise, l’assistente Filippo Calzolari, il preparatore Alessandro Petronio e il massaggiatore Diego Bartolini. Questi i volti dentro al contenitore, cornice storica del basket riminese, del palasport Flaminio. Palasport fresco di ampliamento a 3.500 posti, il minimo di capienza per poter partecipare alla serie A. Segnali dal futuro?