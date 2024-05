Il sindaco Panieri : "Sarà il Gp del rilancio con dedica a Senna . E il tifo è per la Ferrari"

"Il Gran premio del rilancio, nel nome di Ayrton Senna". Anche nelle parole del sindaco Marco Panieri, il ritorno della Formula 1 a Imola è scandito da due anniversari: il primo dell’alluvione dello scorso maggio e il 30esimo della morte del campione brasiliano.

Sindaco Panieri, il Gran premio di Formula 1 torna in città dopo il rinvio del 2023 causa alluvione. È la gara della ripartenza...

"Un ritorno molto importante non solo in termini economici, ma anche sociali. E che soprattutto premia una voglia di rilancio mai spenta. Quei ragazzi con la bandiera Ferrari sulla canoa, nei giorni dell’alluvione dello scorso anno, rappresentano al meglio lo spirito emiliano-romagnolo: ripartire dopo le difficoltà con ancora maggiore energia, e con sempre più voglia di mettersi in gioco".

Un evento che richiede sforzi organizzativi importanti...

"La zona dell’Autodromo è oggetto di investimenti continui: dal ponte di viale Dante all’ingresso della Rivazza, passando per le tribune. E poi c’è tutta la parte legata alla promozione dell’evento e alla valorizzazione della Motor Valley".

Qual è la forza di Imola rispetto alle altre città e agli altri circuiti?

"Qui si lavora in rete. Non c’è un solo ente, ma tante realtà che insieme promuovono le eccellenze del Paese e del territorio. In questo contesto, l’Autodromo è sempre di più un contenitore polifunzionale, che quest’anno sta avendo un grande riscatto con eventi quali Lamborghini Arena, Mondiale Endurance e commemorazione per Senna e Ratzenberger del 1° maggio con quel grande progetto di diplomazia sportiva che ha visto arrivare a Imola i ministri degli Esteri di Italia, Brasile e Austria".

Sarà un Gran premio nel nome di Ayrton?

"Questa gara è dedicata a lui, ci sarà un ricordo molto forte. E voglio ringraziare Stefano Domenicali (il capo della F1, ndr) e tutte le persone che lavorano a questo grande evento mettendo in campo iniziative importanti".

Il dato sulle 200mila presenze attese nei tre giorni del Gp di F1 è confermato?

"Assolutamente sì".

Per arrivarci, servirà l’arrivo di tanti tifosi della Ferrari... "Nell’autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari, che a fine stagione ospiterà le Finali Mondiali del Cavallino Rampante, i tifosi della Rossa sono sempre i benvenuti. Lavoriamo ogni anno per accoglierli sempre meglio. Qui non si può non tifare Ferrari: è un grande motore di passione, che grazie ai suoi piloti è sempre coinvolgente per il pubblico. Nella locandina del Gran premio, l’abbiamo messa davanti alle altre monoposto. E dietro c’è una nuvola rossa di tifosi, quelli della Rivazza, che è il modo migliore per rappresentare questa gara di casa".

Bisogna però che Imola resti nel Circus anche dopo la scadenza contrattuale del 2025...

"Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sulla conferma è stato molto chiaro diretto. Loro e noi, come Con.Ami, abbiamo già inserito nei rispettivi strumenti di programmazione economica la quota che servirà innanzitutto per recuperare, nel 2026, la gara annullata lo scorso anno. E poi siamo pronti per andare avanti anche in futuro, attraverso un investimento che garantisce capacità di indotto molto elevate".