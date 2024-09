Il sogno è diventato realtà. Un settore giovanile biancorosso in sinergia con i Meteor Renazzo

La Benedetto XIV Sella Cento lavorava da tempo a questo progetto, che ora è diventato realtà: la nascita del primo settore giovanile ufficiale della squadra di A2. Questo progetto è nato in piena sinergia con la società Meteor di Renazzo, con l’obiettivo comune di portare i giovani più appassionati del territorio e non solo a vestire i colori biancorossi. Un’idea in pieno stile Benedetto XIV, in cui vige la filosofia della valorizzazione del luogo e dell’investimento sul futuro. Come testimoniato dal percorso della società di Gianni Fava, anche in una città di provincia si può pensare in grande. Ne abbiamo parlato con Claudio Gallerani, responsabile del settore giovanile e del mini basket e Roberto Ramponi, responsabile organizzativo.

"La motivazione più forte di creare qualcosa a livello giovanile sono i ragazzi stessi. Fare qualcosa per loro sia a livello sportivo che educativo, vederli crescere impegnandosi in quello che personalmente ritengo sia lo sport più bello del mondo. Farlo con la Benedetto XIV significa dare ai ragazzi un obiettivo importante, difficile e per questo gratificante. Il tutto con una qualità di alto livello".

Il tema della sostenibilità e del futuro non è soltanto attuale ai tempi che corrono, ma è anche l’unica strada da percorrere se l’obiettivo è realizzare un progetto che sia solido oggi, come domani. In un contesto storico in cui sognare progetti pluriennali é sempre più complicato, la Benedetto XIV ha deciso di ragionare per obiettivi, che richiedano una determinata quantità di tempo, senza bruciare le tappe. Il connubio Benedetto XIV-Meteor crediamo possa portare a grandi traguardi, grazie ai 15 anni di esperienza nel settore giovanile di Meteor e i 60 anni di storia della Benedetto XIV. Ci poniamo due macro obiettivi, uno a breve e l’altro a medio termine. Il primo è sicuramente avvicinare, appassionare, coinvolgere il maggior numero possibile di ragazzi alla pallacanestro e quindi alla nostra famiglia sportiva.

La Benedetto XIV é il giusto compromesso tra professionalità e umanità: qui non si gioca solo per vincere, ma anche per imparare dei valori fondamentali in tutte le sfaccettature della vita. Il secondo obiettivo è sicuramente migliorare sempre di più il livello tecnico di tutti i nostri tesserati, che siano giocatori, allenatori o dirigenti. Gli appassionati saranno la benzina del basket nel prossimo futuro. Per questo motivo abbiamo creato uno staff tecnico, tra l’altro coerente alla filosofia della prima squadra, ovvero un mix di esperienza e giovani desiderosi di imparare e crescere insieme al settore giovanile. Luca, Alessio e Marco sono i nostri responsabili tecnici dei gruppi Under, Minibasket e preparatori atletici".