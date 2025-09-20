Il sogno: tornare in serie A. Un quintetto di spessore

Obbiettivo play off. Meglio ancora: un posto al sole nei play off della prossima primavera. Inutile nascondersi dopo un campagna acquisti estiva che ha suscitato gli oh di meraviglia degli addetti ai lavori della categoria e non. Salutati per scelta e per necessità - unico confermato l’italo argentino Santiago Bruno, terzo anno in maglia Academy – i protagonisti della passata stagione, coach Marcello Ghizzinardi, sesto anno a Jesi per il tecnico piacentino – ha indicato le direttive per portare a Jesi i giocatori, qualcuno allenato nel recente passato, adeguati per a dare vita a un progetto – la B ci sta stretta, la recente dichiarazione di intenti di Daniele Ciaccafava patron della General Contractor - di crescita importante a breve, medio termine. Salutata la bandiera delle ultime stagioni, unico jesino doc rimasto Antonio Valentini – un master di tre anni alla Bocconi val bene una fascia da capitano anche se di lungo corso – salutato anche Dario Zucca che, fresco di conferma a giugno, ha chiesto e ottenuto di trasferirsi, magari giocando meno, al piano superiore – ecco la lista dei nuovi arrivati.

LO STARTING FIVE. In cabina di regia ecco l’italo argentino Lucas Maglietti classe 2003 prima volta in Italia alla Stella Azzurra Roma nel periodo del covid poi tappe a Capo D’Orlando, Rieti, Piacenza per farsi le ossa, protagonista lo scorso anno con Avellino in A2. Molte delle fortune della squadra dipenderanno da lui. La guardia risponde al nome di Fabrizio Piccone (1998) originario di Lanciano scuola abruzzese, lo scorso anno ad Agrigento dove ha collezionato 13.5 punti a gara, 2.5 rimbalzi 2.4 assist. Precisione al tiro dalla media e dalla lunga distanza ‘con lui – parola di coach – la squadra sarà più offensiva e offrirà una pallacanestro divertente. L’alternativa sarà Matteo Nicoli (2001) nato a Sasso Marconi, genitori ex giocatori di pallacanestro, Montecatini, San Vendemiano, Crema nel suo curriculum , ultima stagione a Piombino, esterno in fote crescita tiro da tre e gioco in uscita dai blocchi ne fanno il tipo di giocatore che piace al coach. Il n. 4 l’islandese Kristinn Palsson, un autentico crack della categoria. Con la nazionale del suo paese ha giocato, con risultati personali eccellenti, tutta la prima fese dell’europeo confermando tutte le cose buone che si sapevano dinamismo, atletismo, presenza a rimbalzo e al tiro dalla distanza. A uno così la B sta decisamente stretta, ha scelto jesi per crescere. Superato anche l’ostacolo che per un vikingo sceso dal nord può rappresentare uno scoglio insormontabile, la lingua italiana: i trascorsi giovanili nel Belpaese a Roma con la Stella Azzurra garantiscono per lui. Al centro, in tutti i sensi, del progetto Ghizzinardi si staglia la figura del veterano di mile battaglie sotto canestro, Marco Maria Arrigoni, milanese classe 1991, un migliaio di squadre nel suo curriculum, spiccano le due da protagonista a Rimini dal 2021 al 2023 e le ultime tre a Montecatini sponda Fabo.

Leadership e carisma ne fanno uno dei pilastri del nuovo progetto. Pronto alla bisogna, momentaneamente alle prese con qualche problema fisico Luca Toniato classe 1998 cresciuto con l’Union Padova esplosività e buona visione di gioco capace di aprire il campo col tiro da tre lo scorso anno a Imola Andrea Costa giusto l’avversario della prima di campionato. Presenza assicurata sotto le plance da Marco Di Pizzo 205 cm 98 kg toscano classe 98 reduce da tre stagioni in maglia Gema Montecatini. Lungo moderno – dice Ghizzinardi che lo ha avuto a Omegna- buona mano, corre bene il campo può dare profondità in attacco. In più grande etica del lavor e bravo ragazzo. Che non guasta mai.

Gianni Angelucci