Il super tifoso Federico Buffa «Qui qualcosa di magico»

Valerio Baroncini
Sport
SportIl super tifoso Federico Buffa «Qui qualcosa di magico»
30 set 2025
Al popolare storyteller la card ad honorem

“Chi l’ha mai vista una storia così?!”. È il claim scelto dalla Yuasa per la campagna abbonamenti. Presentazione in grande stile impreziosita dalla consegna a Federico Buffa della tessera ad honorem. Motivazione: “Per il suo straordinario sostegno allo sport italiano e al territorio del Fermano”, si legge nella card consegnata al popolare storyteller dal presidente Romiti. «Nella mia vita – ha detto Buffa – sono sempre andato a cercarmi storie improbabili. Quando entrai al PalaGrotta, due anni fa, e vidi il coach Ortenzi intento a stampare il giornalino capii che qui c’è qualcosa che va oltre. In quel PalaGrotta ho ritrovato la bombonera del Boca Juniors e oggi mi chiedo cosa dovrebbero pensare del lavoro fatto da Ortenzi tutti quelli che dopo il girone di andata 2024-25 erano convinti che Grottazzolina fosse già retrocessa. Dopo la vittoria esterna a Monza, personalmente, ho preso coscienza che stava per accadere qualcosa di magico».

© Riproduzione riservata