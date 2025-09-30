Il super tifoso Federico Buffa «Qui qualcosa di magico»

“Chi l’ha mai vista una storia così?!”. È il claim scelto dalla Yuasa per la campagna abbonamenti. Presentazione in grande stile impreziosita dalla consegna a Federico Buffa della tessera ad honorem. Motivazione: “Per il suo straordinario sostegno allo sport italiano e al territorio del Fermano”, si legge nella card consegnata al popolare storyteller dal presidente Romiti. «Nella mia vita – ha detto Buffa – sono sempre andato a cercarmi storie improbabili. Quando entrai al PalaGrotta, due anni fa, e vidi il coach Ortenzi intento a stampare il giornalino capii che qui c’è qualcosa che va oltre. In quel PalaGrotta ho ritrovato la bombonera del Boca Juniors e oggi mi chiedo cosa dovrebbero pensare del lavoro fatto da Ortenzi tutti quelli che dopo il girone di andata 2024-25 erano convinti che Grottazzolina fosse già retrocessa. Dopo la vittoria esterna a Monza, personalmente, ho preso coscienza che stava per accadere qualcosa di magico».