Il timoniere Dell’Agnello ci riprova. "Il livello del campionato è altissimo. Tra squadra e città legame speciale»

Sulla tolda di comando c’è sempre lui, Sandro Dell’Agnello. Il capoallenatore di Rinascita Basket Rimini guiderà la squadra in un campionato 2025-2026 di grande interesse e che i tifosi biancorossi aspettano con frenesia. Il gruppo è di qualità e l’ambiente è carico. Chi comanda, giocoforza, deve anche essere bravo a mantenere il controllo e l’equilibrio. Doti che certo non mancano al coach livornese. "È stata un’estate più breve del solito – racconta proprio Dell’Agnello –. Abbiamo giocato la finale fino a metà giugno, poi tra aggiornamento, mercato e lavoro si è staccato poco. Ma va bene così: una volta arrivata la data di inizio preparazione, quella dell’8 agosto, tutto deve essere pronto. Poi abbiamo lavorato bene, devo dire che sono state settimane proficue. Dispiace solo per la questione Camara, che di fatto non ha ancora messo piede in campo con noi".

L’infortunio alla caviglia patito col suo Senegal nella seconda partita di Afrobasket, quella con l’Egitto, lo ha costretto a diverse settimane di stop. Ancora non è riuscito a rientrare ed è passato più di un mese. Rbr lo attende e intanto si arrangia provando anche Leardini da 5, nei momenti in cui Simioni è chiamato a rifiatare. Il campionato proporrà tante sfide alla nuova Dole e la squadra è pronta ad affrontarle. "Il livello è altissimo. So che è stato detto anche l’anno scorso ma quest’anno si è alzato ulteriormente – prosegue Dell’Agnello –. Le squadre che non sono considerate tra le migliori sono comunque di livello molto alte e, più in generale, tutte si sono attrezzate rispetto a un anno fa. Diciamo che chi appartiene alla fascia media quest’anno avrebbe potuto concorrere per i primi posti tre anni fa".

Non fa mistero, il coach, di avere apprezzato tantissimo il record fulmineo nella campagna abbonamenti di quest’anno. "Quel numero, il 1.800, ci dà una carica incredibile. A noi, alla squadra e alla società. I risultati aiutano, ma c’è tanto dentro a questa passione. Si è creata una sinergia importante con tutto l’ambiente e la dobbiamo mantenere a tutti i costi". Il viaggio parte con la trasferta di Milano, con la battaglia contro un ex azzurro come Gentile. Poi Rieti in casa e il resto di un percorso lungo 38 partite. Cosa conterà di più? "Io credo che la discriminante maggiore sia la salute – sottolinea il timoniere –. Quando non stai bene e hai qualche infortunato, le ripercussioni sono naturali. Lo si è visto l’anno scorso per noi e altre squadre. La speranza di tutti è di stare bene il più possibile". Si parte, parola al campo. "E noi non vediamo l’ora di cominciare".

Loriano Zannoni