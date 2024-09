Italia: il replay della sfida di un anno fa contro l'Olanda per chiudere in bellezza

Meno di un anno dopo, è di nuovo sfida all'Olanda. L'ultimo incontro degli azzurri di capitan Volandri contro gli 'oranje' suscita ricordi estremamente positivi, legati alle Finals di Malaga dello scorso novembre in cui l’Italia è tornata sul tetto del mondo tennistico dopo 47 anni. Per riportare la Coppa Davis “a casa” la Nazionale aveva dovuto affrontare sul proprio cammino, nei quarti di finale, quella olandese, che adesso si trova nuovamente avversaria dei ragazzi di Volandri all’esordio del mini-torneo della Unipol Arena. Una sfida che sarà la decima tra le due squadre: otto le ha vinte fin qui l’Italia, una sola – era il primo confronto in assoluto - se l’è aggiudicata l’Olanda nel lontano 1923. Quella che si troveranno di nuovo di fronte gli azzurri sarà praticamente la stessa Olanda dell’anno scorso. Allora il conto fu aperto dalla vittoria di Botic van de Zandschulp che si impose in tre set su Matteo Arnaldi, prima di vedere il successo di Jannik Sinner nella sfida tra “numeri uno” contro Tallon Griekspoor. L’Italia si era poi aggiudicata l’accesso alla semifinale grazie al successo di Sinner in coppia con Lorenzo Sonego contro Griekspoor e Wesley Koolhof. Il capitano degli oranje Paul Haarhuis, da giocatore il doppista più vincente nella storia della propria nazionale in Coppa Davis, potrà nuovamente affidarsi a due top-100 ATP in singolare come i già citati Griekspoor e van de Zandschulp, che ha regalato la qualificazione alla fase a gironi delle Finals di Bologna grazie al successo al quinto match sullo svizzero Marc-Andrea Huesler a Groningen. Griekspoor, due titoli ATP in carriera, e van de Zandschulp, best ranking al numero 22 raggiunti nel 2022, si uniscono ad una squadra olandese che può contare anche sull’esperienza di Koolhof. Il 35enne è stato due anni fa in vetta al ranking di doppio e in questa stagione ha già conquistato, in coppia col croato Nikola Mektic, tre titoli ATP di specialità, tra cui il Masters 1000 di Indian Wells. A loro si aggiunge Jesper de Jong, convocato da Haarhuis al posto – rispetto ad un anno fa - di Gijs Brouwer, e mai sceso in campo fin qui per la propria nazionale. Insomma, una prima avversaria di certo non semplice da affrontare ma alla portata dei ragazzi di Volandri che, al netto delle differenze di roster rispetto allo scorso novembre, potranno trovare ulteriore fiducia tornando con la mente proprio a quei fortunati quarti di finale di Malaga.