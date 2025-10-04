Ivanovic Gruppo costruito per il contropiede

Se Ivanovic ha conquistato lo scudetto con una squadra costruita da altri – Luca Banchi, ora ct della Nazionale – chissà cosa potrà fare al secondo colpo. Con un gruppo pensato e messo insieme, pezzo dopo pezzo, restando incollato al telefono con il direttore generale bianconero, Paolo Ronci. La realtà è che il sillogismo è tutt’altro che perfetto. Anche perché i tifosi bianconeri sanno bene che, a cinque minuti dal termine di gara-cinque dei quarti, con la Reyer, la Virtus era praticamente fuori dai giochi. Eliminata. Sotto di nove lunghezze, il pallino saldamente nelle mani dei veneziani e l’idea che la Virtus avrebbe guardato davanti alla tivù il resto dei playoff. Magari costretta, ancora una volta, ad applaudire un altro trionfo da parte dell’Olimpia Milano.

Poi, un signore di nome Toko, in barba a un trauma cranico, chiese a gran voce di entrare in campo. E tutti, poi, sappiamo come è finita…

Ma torniamo all’idea che Ivanovic abbia, finalmente, una squadra tutta sua. Va per altro detto che, già nella passata stagione, pur potendo muoversi pochissimo, qualche decisione il generalissimo Dusko l’aveva presa. Se l’ingaggio di Brandon Taylor – inizialmente rimasto sotto traccia - è tuttora sotto lo sguardo di tutti, non va dimenticato come, proprio Ivanovic, avesse preso delle decisioni non facili per trasformare in qualche modo la sua squadra.

La Virtus alla deriva, a fine marzo, viene asciugata. Via Andrejs Grazulis, il lettone che, almeno in bianconero, non aveva mai convinto. E via, soprattutto Rayjon Tucker che pure, almeno sulla carta, aveva quell’atletismo e quella fisicità che per Dusko sono diventati quasi un mantra.

Troppo anarchico – almeno nella mentalità del coach montenegrino – Rayjon per essere utile alla causa. E allora via. E più spazio e minuti a Cordinier e Clyburn.

Scelte che, senza discutere sul talento di Tucker, in casa Virtus hanno pagato dividendi altissimi, dal momento che la squadra ha finito per vincere lo scudetto.

E adesso eccola, la Virtus 2.0 (gestione Ivanovic) con sei uomini per due ruoli. Pajola, Hackett, Morgan, Taylor e i due nuovi acquisti, Vildoza ed Edwards, si giocheranno i minuti per le posizioni di play e guardia. Ma i minuti da spartirsi potrebbero essere ben più di 80. Se i sei si spartissero solo due ruoli, avrebbero non più di 13 minuti (e rotti) a testa. La realtà è che, come ha spiegato un grande conoscitore di pallacanestro e di uomini qual è Stefano Michelini, Dusko sta pensando anche di invadere il ruolo di ala piccola. Almeno in certe situazioni.

Questo significa una Virtus sulla carta più piccola (di statura, i giganti sono i veterani Hackett e Pajola), ma anche più agile e veloce. Una scelta legittima, nonché intelligente. Se servirà per regalare alla V nera e al suo generalissimo un altro trofeo dopo lo scudetto di giugno, lo scopriremo nei prossimi mesi.

