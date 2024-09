Janus Fabriano Basket: prima la salvezza poi il sogno, in attesa del PalaGuerrieri

Salvezza e sognare: la Janus Basket Fabriano si prepara così alla stagione di Serie B 2024-25. La grande rimonta dell’anno scorso dal 10° al 5° posto con semifinali playoff (perse 3-1 contro Roseto) hanno rilanciato l’entusiasmo di una piazza che cerca stabilità sia a livello finanziario che sportivo, il tutto in trepidante attesa di poter tornare a casa in quel PalaGuerrieri che dovrebbe essere operativo a partire dall’anno prossimo. La continuità in un campionato tosto come la Serie B – la Janus è inserita nel Girone B - è complicata, specie se ogni anno si è costretti a rivoluzionare la squadra. Il club marchigiano ha stravolto la rosa confermando solo due giocatori della passata stagione, ovvero il nuovo capitano Simone Centanni ed il giovane fabrianese Francesco Gnecchi per allestire un mix di veterani e giovani: quattro giocatori oltre i 32 anni e tre sotto i 21 per una media di 27 anni, con il brasiliano Stefano Allen Pierotti ad ereditare la cabina di regia per sostituire il veterano ed idolo dei tifosi Stanic. L’uomo di riferimento è coach Andrea Niccolai, colui che a gennaio 2024 ha preso in mano le redini della squadra in un momento di difficoltà trascinandola alla post-season in quella che è stata la sua prima esperienza da capo allenatore, grazie alla quale si è guadagnato la conferma anche per la prossima stagione. «Quest’anno si apre un capitolo nuovo, è un campionato più qualitativo, simile alla A2 – ha dichiarato Niccolai alla presentazione della squadra-. Sarà una sfida perché la difficoltà del campionato è incredibile, ma abbiamo un testimone da portare avanti. La società ha progetti importanti per il futuro che poggiano sul ritorno al PalaGuerrieri. Tutti dovranno aiutarci ad affrontare questa lunga salita per mantenere, con brillantezza, la categoria – ha aggiunto il coach -. Al di là delle caratteristiche tecniche abbiamo preso giocatori seri, perché la serietà è il marchio di fabbrica di società, proprietà e sponsor, e tutta Italia lo riconosce. Vogliamo toglierci soddisfazioni e per riuscirci, tutto deve partire dalla volontà e dalla serietà». Le emozioni vissute nella seconda metà della passata stagione non hanno cambiato i piani di Fabriano, che mantiene la salvezza come primo obiettivo come confermato dal general manager Gianluca Merloni. «L’obiettivo è salvarci tranquillamente – le sue parole -, se poi saremo bravi nel raccogliere le forze come l'anno scorso e gli anni precedenti e dovessero arrivare ulteriori soddisfazioni per i nostri super tifosi, saremo felicissimi di dare loro qualcosa in più».