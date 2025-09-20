Kay Felder per accendere la miccia. C’è attesa per il nuovo americano

PesaroSi è dibattuto per tutta l’estate se fosse meglio dotarsi di un altro lungo straniero che desse manforte al lituano Miniotas sotto i tabelloni oppure se, per far decollare la squadra, era più utile un regista che innescasse la miccia, accendendo i compagni. Alla fine ha vinto il ’partito’ del play e quando è uscito il nome ha messo tutti d’accordo. Perché era da tempo che a Pesaro non atterrava un ex Nba. La storia di Kay Felder, fra l’altro, è di quelle che incuriosiscono: fenomeno al college, sbarca fra i ’pro’ direttamente al fianco di LeBron James, poi un brutto episodio in cui rimane coinvolto - un arresto per un’aggressione ad una ragazza - lo emargina dal mondo dorato delle stelle del basket. Trova rifugio in Cina, dall’altra parte del mondo, dove pagano bene ma si esce un po’ dai radar: "Ci sono rimasto a lungo per mia scelta - ha raccontato Felder - anche se avevo ricevuto delle offerte pure da squadre di Eurolega. Sono diventato padre di due bambini e ritengo di essere maturato in questo periodo. Ora sento che questa situazione è perfetta per me: non ho mai giocato prima in Europa e sono molto eccitato all’idea. Sono un leader, un vincente, che ama passare la palla ai compagni ma naturalmente anche segnare. Mi fa piacere che i tifosi mi fermino per strada, specie se sono bambini. Ci divertiremo insieme".Parole al miele che hanno stuzzicato l’attenzione dei fans pesaresi, ai quali la fantasia sul parquet è sempre piaciuta: "E’ sempre più difficile riuscire a portare giocatori del genere in Italia - spiega il direttore sportivo della Vuelle, Nicola Egidio -. Serve pazienza e noi ne abbiamo avuta". Il giocatore ha mostrato grande disponibilità, dimostrando di tenerci a questo ingaggio: ha accettato di venire in Italia per conoscere il club e sottoporsi ai test fisici che hanno fugato qualsiasi dubbio sulle sue condizioni fisiche, dato che lo scorso anno aveva giocato in tutto 9 partite fra Cina e Portorico: "Ma sto bene, ho solo bisogno di un po’ di tempo per arrivare al top della forma" dice il play. Che è un tipo molto eclettico: ha aperto una linea di moda che si chiama "2KO" che pubblicizza tramite un apposito canale Instagram e che produce di tutto, dai pantaloncini al cappellino, dalle t-shirt alle felpe e persino le borraccie: "La vita è una sfida e a me piace raccoglierle tutte, pensando anche ai miei figli".Un giocatore che, grazie alla sua capacità di battere l’uomo, promette di esaltare le qualità dei tiratori in forza al roster biancorosso, da Tambone a Bertini, da Trucchetti a Virginio, e magari anche Bucarelli e Maretto ai quali piace andare anche al ferro. Tutto da scoprire il maliano Fainke, che a soli vent’anni rischia di essere il centro titolare se De Laurentiis - che svolge ancora lavoro differenziato - non risolverà alla svelta i suoi problemi al piede. L’altra punta della formazione di Spiro Leka sarà Regimantas Miniotas, l’ala pivot lituana che ha già mostrato buone cose durante il pre-campionato: dotato di ottimi movimenti in area, è uno che sa usare il piede perno e ama concludere in semigancio, cose che oggi sono ormai delle rarità da parte dei lunghi, ma non disdegna di tirare dall’arco quando è libero. Un giocatore completo che però avrà bisogno di duettare con un lungo più verticale che sia pure un rimbalzista di peso per non doversi sobbarcare tutto il lavoro. Leka e il suo staff hanno ancora dieci giorni per amalgamare gli ingredienti e produrre un buon cocktail da proporre ad un pubblico dal palato fine che ha bisogno di riconciliarsi col basket dopo un anno grigio e privo di forti emozioni.Elisabetta Ferri