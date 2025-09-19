La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Sport
La Baltur Arena pronta a riempirsi di entusiasmo
19 set 2025
GIOVANNI POGGI
Sport
La Baltur Arena pronta a riempirsi di entusiasmo

Seconda stagione di fila all’ombra del Guercino per Emanuele Di Paolantonio. Teramano di origine, lì dove ha cominciato la carriera,...

Seconda stagione di fila all’ombra del Guercino per Emanuele Di Paolantonio. Teramano di origine, lì dove ha cominciato la carriera, lavorando con allenatori del calibro di Pancotto, Boniciolli, Dalmonte, Capobianco e Ramagli, per poi spostarsi alla Sutor Montegranaro, dove è diventato l’assistente di un altro grandissimo come Charly Recalcati. Omegna, Roseto e Mantova, le fermate successive, prima di entrare nel coaching staff di Alessandro Magro a Brescia e condurre l’Andrea Costa Imola fino ai playoff nell’annata 22/23, tanto da meritarsi la chiamata al piano di sopra della Benedetto. Al suo fianco, confermatissimo anche il gm Renato Nicolai, da tempo stimato dirigente del basket nostrano. Il campionato dei biancorossi comincerà domenica sul neutro del PalaLeonessa A2A di Brescia contro la Libertas Livorno, per poi chiudersi in casa alla Baltur Arena, contro Pistoia, il prossimo 26 aprile.

Il roster: 3 Alessandro Scarponi, ala, 2004; 4 Nicolas Tanfoglio, play, 2005; 8 Luca Conti, ala, 2000; 9 Nicola Berdini, play, 2003; 10 Gabe Devoe, guardia, 1995; 11 Massimiliano Moretti, ala, 2005; 14 Matteo Montano, guardia, 1992; 21 Stacy Davis IV ala, 1994; 28 Abdel Fall, centro, 1991; 32 Tiberti Edoardo, centro, 1997.

© Riproduzione riservata