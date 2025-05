La carica di podisti e famiglie: "StraFerrara, un evento bellissimo". E lo staff: "Grazie a tutti i volontari"

"La StraFerrara? Un evento bellissimo. Ci sarò con tutta la mia famiglia, bimbi e la nostra cagnolina compresi". Mamma Sara, 43 anni, è una delle tante persone che domani sarà alla partenza della StraFerrara. Sara, con i piccoli Paolo e Anna, 7 e 10 anni, al via della 5 chilometri, mentre Mauro, marito e padre, si cimenterà nella 13. "Lui – dice la donna – è allenato, io me la godrò a piedi con i bambini e la nostra cagnolina". Questa per loro sarà la terza partecipazione, "tutte bellissime con il pienone di gente".

Una corsa non competitiva con l’obiettivo preciso di promuovere la sana attività sportiva attraverso il movimento all’aria aperta. Una festa e un momento di aggregazione sociale aperto a tutti i podisti, camminatori, famiglie e bambini. Il primo anno (era il 2022), tra piazza Trento Trieste e corso Martiri della Libertà, furono 1600 gli iscritti, i quali con la loro maglia bianca, animarono il centro estense fin dalle prime ore del mattino. Negli anni la crescita della StraFerrara è stata molto importante: 3600 partecipanti nel 2023, 4000 lo scorso anno, e oltre 6000 attesi domani.

Un appuntamento che nelle passate edizioni ha richiamato anche gruppi provenienti dal Friuli Venezia Giulia, Treviso, Biella, Milano, Roma, provincia di Venezia, oltre una folta rappresentanza d’iscritti di Ferrara e podisti delle società della provincia. Una festa lungo corso Porta Reno, piazza Travaglio fino a raggiungere porta Paola e poi imboccare il sottomura e rientrare nuovamente nel centro storico fino a corso Martiri della Libertà.

Oltre al valore sportivo, la StraFerrara ha anche una forte ricaduta turistica ed economica: il 70% dei partecipanti proviene da fuori città, generando indotto per strutture ricettive, ristoranti, musei e attività commerciali. "Ferrara – spiegano gli organizzatori – diventa così punto di riferimento nazionale per eventi di sport, salute e socialità". Ma un evento di questa portata, aggiungono subito, "non sarebbe possibile senza l’energia, la passione e la dedizione instancabile dei nostri preziosissimi volontari. Sono loro il motore che permette alla macchina organizzativa di funzionare alla perfezione, garantendo accoglienza, sicurezza e supporto lungo tutto il percorso e in ogni fase della manifestazione. A loro va il nostro ringraziamento più grande e sincero: la StraFerrara – conclude lo staff – è grande anche e soprattutto grazie a voi. Un grande lavoro di squadra".