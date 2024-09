La certezza è coach Ghizzinardi. C'è un veterano alla guida di Jesi

Per la quinta stagione, terza consecutiva, sarà Marcello Ghizzinardi il capo allenatore di Jesi. Coach veterano della categoria che insieme al suo staff, composto da Gabriele Gibertoni (assistente) e Gabriele Sampaolesi (secondo assistente), sono stati il primo mattone della costruzione della stagione, conscio dell’alto livello del campionato e del girone. Rispetto all’anno scorso coach Ghizzinardi si trova una squadra praticamente nuova e con la rigidità del format rivoluzionato sa che ogni minuto con i suoi ragazzi è cruciale per creare chimica-alchimia nel gruppo: «Abbiamo cambiato tanto e quindi siamo un po' dietro onestamente nel trovare l'equilibrio. Avendo sette partite a ottobre, queste chiacchiere che tanto appassionano volano via, nel senso che nel giro di un mese potremo avere tutti un'idea un pochino più chiara. Noi partiamo come l'anno scorso. L'anno scorso partivamo in una zona a cavallo tra l'ultimo piazzamento del playoff e il primo playout, in quella fascia dove se va tutto bene, sto parlando di chimica di squadra, infortuni e quant'altro, se va tutto bene puoi aspirare a fare i playoff, se invece viceversa le cose vanno maluccio devi concentrarti e cercare di evitare il play-out - conclude -. L’anno scorso e quello prima la differenza tra playoff e playout era di due punti, quindi due partite possono fare la differenza, noi siamo in quel limbo e sarà dura, l’anno scorso è andato tutto bene e abbiamo sfiorato anche il primo posto in regular season. Ma non sempre va tutto bene, poi quest'anno tra l'altro c’è anche il play-in, per cui vogliamo aggrapparci a quella situazione per le prime 10 posizioni. Poi, se saremo bravi, se no dovremo guardarci dietro».