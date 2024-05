La contrada di San Giovanni. Musici, sbandieratori, arcieri. Tutti uniti per il grande sogno

I diversi gruppi, come musici e sbandieratori, armati, arcieri e figuranti, sono impegnati tutto l’anno per prepararsi alle attività che si svolgono non solo nel mese di Maggio ma che in tutto l’anno danno vita alla Contrada. Quella di San Giovanni. I responsabili del sodalizio propongono infatti ogni anno diverse soluzioni come rievocazioni storiche, spettacoli a corte, spettacoli di fuoco, esibizioni di musici e sbandieratori, gare di scherma storica e di tiro con l’arco storico. E il grande lavoro di preparazione si è concretizzato con i successi agli antichi giochi delle bandiere dell’11 e 12 maggio scorso con l’affermazione nella categoria "singolo" tradizionale e coppia.

Ogni singolo elemento del gruppo atleti (Musici e Sbandieratori) è iscritto alla F.I.SB – Federazione Italiana Sbandieratori ed ogni anno partecipano a gare interne, tornei e nazionali federali con le specialità di singolo, coppia, piccola squadra, grande squadra e gara musici. Fanno parte di questo gruppo anche gli Under 15 anni che, con le stesse modalità degli assoluti, partecipano a gare federali. Tutti i gruppi sono coordinati da un proprio responsabile che pianifica e programma tutte le attività dell’anno.

Esistono anche altri gruppi, come la Cucina, la Sala Costumi e la Segreteria che si occupano degli aspetti organizzativi della Contrada. Il Borgo di San Giovanni comprende il territorio settentrionale e nord-orientale al di fuori delle mura di Ferrara, coincidente in buona parte con l’antico Barco che si estendeva fino alle sponde del fiume Po: era una vasta radura boschiva e prativa utilizzata dagli Este per la caccia e le corse dei cavalli, all’interno della quale - nella zona più vicina alle mura trecentesche della città furono costruiti edifici di pregio non più esistenti, come il tempio di Santa Maria degli Angeli e la residenza estense di Bel- fiore con il celebre studiolo delle Muse, un unicum pittorico nella storia dell’arte europea.

La divisa araldica della contrada ritrae la lince volta a sinistra, seduta sopra un prezioso cuscino ricamato, con i colori rosso e blu sullo sfondo.

Forse già utilizzata dal marchese Niccolo III d’Este, la lince fu particolarmente utilizzata dal figlio Leonello come simbolo di intelletto lungimirante. I bestiari medievali attribuivano al felino il prodigio di una vista acutissima, capace di oltrepassare lo spessore dei muri. Rappresentandola bendata (e a volte accompagnata dal motto "quae vides ne vide), Leonello d’Este volle esaltare una qualità necessaria al buon principe, ossia vedere tutto ma con dissimulazione, lasciando trapelare solo ciò che è bene si conosca per la salute dello Stato.

Ecco tutti i campioni del Borgo di San Giovanni che daranno battaglia domanis era in piazza Ariostea per il secondo anno consecutivo di sera: per la gara dei putti, Nicola Manfredini; per la gare delle putte, Matilde Polastri; lo staffiere Francesco Ferrari per la gara degli asini con "Fate Largo"; il fantino Francesco Caria detto "Tremendo" con i cavalli "Arsenicolupin" e "Aio’ De Sedini". La ‘lince bendata’ nelle gare degli anni scorsi ha vinto 12 volte il Palio di San Romano (corsa dei putti), 15 volte il Palio di San Paolo (corsa delle putte), 13 volte il Palio di San Maurelio (corsa delle asine) e 4 volte il Palio di San Giorgio nella corsa dei cavalli. Risale all’edizione 2016 l’ultima affermazione nella gara dei cavalli.