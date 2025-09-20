La Effe I punti di Moore, la verve di Sorokas

In un campionato come quello di serie A2 dove le squadre si basano spesso su un gruppo italiano forte e compatto che possa dare solidità, la differenza la fanno spesso gli stranieri. In campo ne possono andare due, ecco così che la scelta e la qualità dei giocatori non di formazione italiana è quella che cambia in positivo o in negativo la stagione di una squadra di A2. Non fa eccezione alla regola la Fortitudo che a un pacchetto italiani di tutto rispetto aggiunge la coppia straniera Lee Moore-Paulius Sorokas chiamata a dare qual qualcosa in più che possa far fare il salto di qualità alla formazione di Attilio Caja.

Rispetto agli ultimi due anni in Fortitudo si è deciso di cambiare strategia, riproporre il classico un esterno, Moore, e un lungo Sorokas appunto lasciando alle spalle l’esperienza delle coppie Ogden-Freeman di due anni fa e quella Gabriel-Freeman della passata stagione. Due anni fa con Caja in panchina si era deciso di fare, complice la presenza tra gli esterni di un elemento come Pietro Aradori, un americano aggiunto, una scelta in controtendenza. La risposta era stato di altissimo profilo con Mark Ogden e Deshawn Freeman che si erano confermati straordinari protagonisti di un’annata in cui la Effe si arrese in finalissima con Trapani.

L’anno scorso con Cagnardi in panchina si virò per uno schieramento sempre con due lunghi, ma con Kenny Gabriel al posto di Ogden e con la riconferma di Freeman. Il campo, anche dopo il ritorno di Caja in panchina diede risposte decisamente diverse per una coppia non assortita bene e sopratutto con il quotato Gabriel troppo discontinuo.

Adesso come detto l’inversione di rotta. Lee Moore trent’anni è un esterno, con alle spalle una discreta esperienza anche in Italia in serie A a Brescia. Nato a Kennesaw in Georgia è un giocatore dalla grande versatilità offensiva, buon tiro da fuori, efficace nella penetrazione e ottimo nel palleggio, ma è capace anche di dare un importante contributo difensivo, un elemento che preferisco i fatti alle parole.

A completare la coppia straniera della Effe ecco Paulius Sorokas. Trentatré anni, ala forte, ma dall’infortunio di Benvenuti schierato spesso e volentieri da centro da Caja, il lituano cresciuto nello Zalgiris Kaunas ha alle spalle una lunga esperienza nel campionato italiano. Istrionico, tra i punti di riferimento del nuovo gruppo biancoblù, alla Fortitudo Sorokas porta fisicità, dinamismo, rimbalzi, lotta sotto canestro, ma anche grande affidabilità e costanza di rendimento.

Nelle prime uscite Moore e Sorokas sono stati i più positivi in casa Fortitudo, confermando le qualità che hanno spinto coach Caja e la società a puntare su di loro.