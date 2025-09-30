La Essence Hotels Fano adesso cerca conferme Seconda stagione di fila in A2

Pronta a decollare la seconda stagione consecutiva in serie A2 della Virtus Volley Fano, targata quest’anno Essence Hotels. Dopo aver raggiunto, al primo anno in questa categoria, una tranquilla salvezza ed essere arrivata ai quarti di finale della Coppa Italia, i virtussini si accingono ad affrontare con un pizzico di esperienza in più il secondo anno in A2. Confermato alla guida della squadra mister Vincenzo Mastrangelo, l’artefice del trionfo nella stagione 2023-24 e bravo a gestire il roster a disposizione al primo anno di A2. Vice allenatore il confermatissimo Simone Roscini, mentre il nuovo scoutman sarà Manos Kallimanis. Alcune novità per quanto riguarda il roster: da Piacenza è arrivato l’ex campione d’Europa con la nazionale italiana Fabio Ricci che, assieme al confermato Stefano Mengozzi, formerà una coppia di centrali di assoluto valore. A banda il mercato estivo ha portato a Fano il polacco Ian Fornal che affiancherà nel ruolo i vari Pietro Merlo, Federico Roberti e Giacomo Sorcinelli. In cabina di regia giostrerà sempre l’esperto Manuel Coscione, il capitano, con Stefano Bisotto a fargli da vice. Ritorno importante a Fano con Pietro Galdenzi che ricoprirà il ruolo di centrale dopo l’esperienza a Cagliari. In difesa coach Mastrangelo si affiderà ancora a Rizzi mentre il nuovo libero sarà Nicola Iannelli, anche per lui un ritorno a Fano. A bombardare le difese avversarie ci sarà Maksym Tonkonoh, opposto ucraino, atteso da una stagione importante mentre da Porto Viro è arrivato Edwin Arguelles Sanchez, pronto a dare un cambio a Tonkonoh e ad aiutare mister Mastrangelo. L’obiettivo della società è quello di conquistare quanto prima la salvezza per poi provare ad ambire a qualcosa di speciale.