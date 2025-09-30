Ha vinto senza urlare

Ha vinto senza urlare
30 set 2025
La festa della Lube Civitanova per la vittoria dell'8a Coppa Italia

Riconoscimento / Il giovane palleggiatore ha vinto il Premio Badiali come miglior U23 della passata stagione di Superlega: «Grazie a chi mi ha sostenuto»

Mattia Boninfante, classe 2004, uno degli elementi chiave di coach Medei

Tra i grandi protagonisti della passata stagione della Cucine Lube Civitanova c’è sicuramente Mattia Boninfante. Il giovane palleggiatore, classe 2004 e alto 190 cm, è stato uno degli elementi chiave per il coach Giampaolo Medei, sempre presente con 38 presenze totali e 113 punti realizzati. Talento e affidabilità a soli 21 anni, qualità che gli sono valse il Premio Gianfranco Badiali come miglior Under 23 della stagione 2024-25 di SuperLega. Un grandissimo riconoscimento personale, di cui Boninfante ha voluto condividere il merito con i suoi compagni di squadra: «Sono felice per il premio, è un ulteriore riconoscimento per il mio lavoro e quello di tutta la squadra. Ci tengo in particolare a ringraziare la società, lo staff, i tifosi e, soprattutto, i miei compagni. Tutti mi hanno sempre sostenuto e aiutato. Se è arrivato questo ambito traguardo molto è merito della Lube. Ho saputo di aver vinto dal dg Beppe Cormio e dal team manager Matteo Carancini e sono molto fiero». Riceverà il premio prima del derby casalingo con Grottazzolina, ovvero la prima giornata della nuova stagione di SuperLega. Figlio d’arte di Dante Boninfante, ex giocatore della Nazionale e oggi coach della Bluenergy Volley Piacenza, il giovane regista cuciniero è stato impegnato quest’estate in Germania alle Universiadi. E nell’Italia di Vincenzo Fanizza è arrivata l’ennesima soddisfazione, con la conquista del bronzo nella finalina contro il Giappone, dopo la beffa in semifinale contro il Brasile. «Questa medaglia ha restituito il sorriso a me e al gruppo azzurro – le parole di Boninfante -, siamo stati bravi a reagire e a scendere in campo con la giusta determinazione per agguantare il podio. La kermesse è stata molto intensa, ma sono abituato a questi ritmi grazie all’esperienza acquisita nella mia prima annata alla Lube».

