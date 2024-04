La grande volata finale

Il girone di ritorno del Cesena inizia con una certezza: i capolavori non possono essere lasciati metà. Si riparte con la rivincita con l’Olbia, ora in casa, il 7 gennaio: l’1-0 di Corazza viene però macchiato dall’invasione di campo del padre di Shpendi che voleva ‘vendicare’ un duro colpo rimediato dal figlio in uno scontro col portiere sardo. Le conseguenze sono per tutti: una gara all’Orogel Stadium sarà a porte chiuse. Non subito, in ogni caso, perché prima c’è da scontare la sanzione inflitta alla curva in seguito al lancio di bombe carta a Pescara: il 20 gennaio contro il Pontedera, gli ultras cantano da fuori, contribuendo comunque a tenere viva la magia: finisce 4-0 con Shpendi che timbra una tripletta, alla quale si aggiunge la rete di Kargbo. Dopo di che si arriva al 3 febbraio e al silenzio dell’Orogel Stadium contro la Fermana. Ultras sempre fuori e palla sempre dentro la porta ‘giusta’: 1-0, ci pensa ancora Shpendi. Il Cesena inanella record e non si lascia distrarre da niente, nemmeno dall’Entella, che lo scorso anno era stata protagonista insieme ai bianconeri ai piani alti. Non il primo marzo 2024. L’ennesimo 4-0 non si interpreta, si contabilizza. E’ la volta di una nuova tripletta, questa volta di Kargbo. Per l’altra rete c’è da chiedere al solito Cristian.

Non passano nemmeno due settimane ed ecco che l’11 marzo si ritorna all’Orogel Stadium. Manca ancora una vita, ma può già arrivare la spallata decisiva. Adamo e Shpendi affondano il Gubbio, Toscano corre sotto la curva ad abbracciare i suoi campioni e Aiello al triplice fischio si fionda in campo per prostrarsi simpaticamente davanti al suo allenatore. Non si può ancora dire, ma è fatta. Il 30 marzo si arrende anche la matematica. La manda ko il colpo di testa di Pierozzi a 4 minuti dal 90’ che beffa il Pescara e ufficializza quello che era ormai chiaro a tutti: il Cesena non lo prende più nessuno.

Luca Ravaglia