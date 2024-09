La linea verde dell’OraSì: "Prima la crescita personale"

È da oltre 10 anni che l’Orasì Basket Ravenna ha dato vita allo Junior Basket, realtà ormai consolidata sul territorio ravennate, con l’intento di formare un ambiente dove ragazzi di tutte le età potessero approcciarsi alla pallacanestro. Oggi, tutte le categorie dell’arco giovanile sono ‘coperte’, dal minibasket, che coinvolge i bambini dai 5 agli 11 anni, fino all’U19, a cui si aggiunge anche una squadra di Prima divisione.

"Il nostro focus – ha spiegato Michela Franchetti, responsabile del settore giovanile – è la crescita di bambini e ragazzi, prima di tutto come persone e solo successivamente come atleti. In palestra cerchiamo di creare un ambiente stimolante per tutti i giovani, in modo che i risultati siano una conseguenza e non un obiettivo". È proprio con questo spirito che, negli anni, tanti ragazzi hanno potuto coltivare la propria passione per lo sport e per il basket in particolare, riuscendo in più di un’occasione ad ottenere prestigiosi risultati di squadra. Ne sono un esempio il raggiungimento da parte dell’U19 delle finali Elite nel 2014, e la più recente vittoria, nel maggio scorso, del trofeo Emilia-Romagna da parte della squadra U20 di coach Zarra. Proprio in queste settimane, inoltre, sono ripartiti i vari corsi, con la possibilità di effettuare prove gratuite per chiunque volesse testare questa nuova esperienza.

A fare da apripista sono stati i ragazzi delle giovanili, che hanno ricominciato già da dopo Ferragosto, a cui hanno fatto seguito i bambini del minibasket. Proprio questi ultimi hanno ricevuto anche graditissima visita da parte di Flavio Gay e Tommaso De Gregori, due dei giocatori della prima squadra. Oltre ai numerosi impegni nell’arco della stagione sportiva, da qualche anno il Basket Ravenna organizza anche il ‘Basket june’, un camp estivo dedicato ai bambini dai 5 ai 13 anni, con l’obiettivo di far divertire i piccoli anche nei mesi estivi. Da 2 stagioni viene allestito anche un bellissimo camp residenziale destinato a coloro che vogliono cimentarsi con la palla a spicchi vivendo una esperienza fuori casa divertente e formativa. È grazie a tutte queste diverse soluzioni che il Basket Ravenna è in grado di mantenere un rapporto con i giovani del proprio territorio, trasmettendo loro quei valori e quegli insegnamenti alla base dello sport e permettendogli, allo stesso tempo, di sognare traguardi importanti, come quelli raggiunti ad esempio da Fadilou Seck, ragazzo cresciuto nelle giovanili giallorosse che, nella prossima stagione, giocherà a Torino in A2, o da Lorenzo Allegri e Tommaso Galletti che, proprio con Ravenna, hanno fatto il loro esordio in serie A2 e continuano tutt’ora il proprio percorso cestistico.