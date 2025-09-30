La Lube Civitanova non vuole proprio fermarsi

Entusiasmo alle stelle per la Cucine Lube Civitanova, che dopo i successi della scorsa stagione non vede l’ora di tornare in campo per riconfermarsi. Le finali raggiunte in Superlega e Challenge Cup, la vittoria dell’ottava Coppa Italia e i pass per la Supercoppa e la CEV Champions League 2026. Tutte ragioni che stimolano la squadra di Giampaolo Medei ed esaltano i tifosi, che aspettano impazientemente il 20 ottobre, data in cui i biancorossi faranno il loro esordio ufficiale nella nuova stagione. E sarà subito un debutto ad alta tensione, con il derby contro la Yuasa Battery Grottazzolina già nella prima giornata del campionato di Superlega. Una partenza durissima per i biancorossi, che pochi giorni dopo saranno impegnati anche nelle Final Four di Supercoppa, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre a Dammam, in Arabia Saudita. «A rubare la scena non sono stati i grandi nomi come in passato, ma la squadra e il DNA della Lube». Queste le parole del patron Fabio Giulianelli al termine della passata stagione, che ha premiato la rivoluzione operata dalla società marchigiana sul mercato. La Cucine Lube Civitanova ha scelto la via della continuità per il 31° anno nella massima serie, riconfermando gli elementi chiave della scorsa stagione e aggiungendo innesti mirati. Fiducia a Giampaolo Medei, il coach che ha riportato Civitanova sul tetto d’Italia - che da quest'anno avrà come vice Francesco Oleni, new entry al posto di Romano Giannini-, e agli assistenti Enrico Massaccesi e Matteo Zamponi, insieme al preparatore Max Merazzi, lo scoutman Alessandro Zarroli e i fisioterapisti Marco Frontaloni e Tommaso Cacchiarelli. Tre i volti noti in uscita: Babar Chinenyeze, che saluta dopo tre anni alla Lube, Petar Dirlic e Adis Lagumdzija. A sostituirli tre nomi in rampa di lancio, con ottime prospettive per il futuro. Grande scommessa sul figlio d’arte e laterale francese Noa Duflos-Rossi, che ha compiuto 18 anni lo scorso 10 settembre ma dimostra già un grande potenziale: «Lo possiamo definire un grande colpo di mercato del nostro Club – le parole del dg Beppe Cormio –. Ho seguito a lungo questo ragazzo e mi è sembrato uno dei più pronti tra i giovani della sua età, capace di giocare titolare nella massima categoria francese». Il secondo colpo è stato il gigante argentino Pablo Kukartsev, opposto classe 1993 e alto 203 cm, mentre a chiudere il tema innesti è il centrale belga Wout D’Heer, con grande esperienza in Italia dopo tre anni all’Itas Trentino e l’ultimo a Taranto e specialista nei muri, vantando il secondo posto nella classifica dei muri vincenti della scorsa Regular Season. Seconda linea e regia completamente blindate, con le conferme di capitan Fabio Balaso, miglior libero del Mondiale vinto dall'Italia, del suo vice Francesco Bisotto, e di Mattia Boninfante, vincitore del premio Badiali, e dell’esperto Santiago Orduna. Fiducia anche agli schiacciatori Alex Nikolov - finalista a Manila, migliore nel ruolo e top scorer - il campione del mondo Mattia Bottolo, l'estroso Eric Loeppky e il principe degli ace Poriya Hossein Khanzadeh. Mentre sono ormai dei baluardi al centro Giovanni Gargiulo, anche lui iridato, e Marko Podrascanin con Davi Tenorio. La stagione è già iniziata lo scorso 17 settembre con l’esordio nella preseason, con un allenamento contro Sir Susa Scai Perugia all’Eurosuole Forum. Vittoria per 3-1 e prime importanti indicazioni per Medei, che detta la via: «Per noi questa è una fase di grande lavoro e tentativi, stiamo sperimentando un nuovo modo di giocare, ma ciò non significa che tutto è concesso». Tanti i test e gli allenamenti in questa preseason, utili al coach nonostante le assenze dovute ai Campionati del Mondo, con ben sette convocazioni dai biancorossi. Il 20 ottobre e l’inizio della stagione si avvicinano: la Cucine Lube Civitanova vuole viverla, di nuovo, da grande protagonista.