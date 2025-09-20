La nuova stagione di Fabriano. Poche risorse, ma idee molto chiare: "Un mix di esperienza e giovani»

La nuova stagione della Janus Fabriano parte da basi solide: chiarezza nei ruoli, realismo nelle scelte e tanta voglia di crescere. A guidare il gruppo sarà coach Luciano Nunzi, che fin dai primi giorni ha abbracciato con convinzione il progetto della società, fondato su sostenibilità, valorizzazione dei giovani e forte legame con il territorio. "La società è stata subito chiara con me", racconta Nunzi.

Che cosa l’ha convinta a venire a Fabriano?

"Mi hanno spiegato quanto la squadra sia importante per la città. Ma mi hanno anche fatto capire – con grande trasparenza – le difficoltà legate alla mancanza del palazzetto. L’assenza di incassi ha ridotto nel tempo le risorse a disposizione per costruire le squadre"

Una situazione non semplice, che però ha portato a una scelta precisa.

"Si sarebbe potuto scegliere un’altra strada, quella di spendere comunque, magari inseguendo traguardi più ambiziosi. Ma con il rischio concreto di compromettere tutto. Invece, la società ha fatto una scelta responsabile: costruire un progetto sostenibile, dentro ai limiti della situazione, e puntare alla salvezza come obiettivo principale La squadra è nata in questo contesto".

Con che criterio ha allestito la squadra?

"Abbiamo cercato profili che potessero garantire un minimo di continuità e un certo grado di esperienza. A loro abbiamo affiancato uno straniero su cui crediamo molto, sperando che si adatti in fretta al campionato e all’ambiente di Fabriano"

Accanto a loro, spazio a un gruppo di giovani desiderosi di emergere.

"Alcuni affrontano per la prima volta un campionato di questo livello: sarà una sfida stimolante per loro. Ma ci sono le premesse per farli crescere. In un gruppo così giovane servono punti di riferimento, tecnici e caratteriali. Figure come Centanni, Dri e Ponziani avranno un ruolo doppio: dovranno essere protagonisti in campo e guide fuori dal campo. Li abbiamo scelti anche per questo: per aiutare i ragazzi a maturare, giorno dopo giorno"

La salvezza è la priorità, ma non l’unico traguardo, giusto?

"Il budget è limitato, ma questo non significa rinunciare alla competitività. Vogliamo essere presenti in ogni partita e uscire dalla stagione con una maggiore solidità tecnica, costruita anche attraverso la crescita dei nostri giocatori. È una squadra con prospettiva, pensata per costruire qualcosa in vista del futuro. Abbiamo investito su più giovani, e sarà il campo a dirci chi sarà in grado di fare il salto. Le potenzialità ci sono, ma bisogna vedere come reagiranno alle difficoltà, al livello del campionato e alla pressione di una piazza come Fabriano, che ha sempre fame di risultati. Non è un contesto semplice, ma può diventare un’opportunità".

Che futuro prevede?

"Toccherà a noi trasmettere entusiasmo e attaccamento alla maglia, ma nei momenti difficili – e arriveranno – avremo bisogno del calore dei tifosi. La presentazione ai Giardini Margherita ha mostrato l’affetto che c’è intorno alla squadra. Dobbiamo trasformarlo in energia, in spinta quotidiana, per noi e per i ragazzi".

Qual è il vostro obiettivo?

"Il nostro obiettivo condiviso è tornare il prima possibile al PalaGuerrieri. Sarebbe la vera svolta, perché rafforzerebbe il legame con la città e darebbe al club la possibilità di crescere anche dal punto di vista economico e strutturale. Il mio sogno? Giocarci il derby di ritorno. Sarebbe un segnale forte, per tutti: squadra, società e tifos." Tra realismo e ambizione, la Janus Fabriano si prepara ad affrontare una stagione di costruzione, crescita e consapevolezza.

Angelo Campioni