La nuova stagione di Jesi. Da meteora a squadra da battere: "Qui c’è un potenziale importante»

Sesto anno sulla panchina jesina, oltre duecento gare dirette, una presenza costante a partire dalla stagione 2019 fino ai giorni nostri con l’unica eccezione del ritorno in Lombardia, Crema campionato 21/22. Marcello Ghizzinardi classe 1971 nato a Codogno, paese natale di Mario Boni, ha diviso gli ultimi dieci anni di carriera tra Lombardia e Marche, Urania Milano, Fulgor Omegna prima dell’approdo a Jesi campionato 19/20. Traguardo play off regolarmente centrato a ogni fine stagione, piazzamento su podio raggiunto alla fine del campionato 23/24, la scorsa primavera la gratificazione dolce /amara di un primo turno play off ceduto alla corazzata Treviglio dopo aver accarezzato il sogno di un, per certi versi clamoroso, passaggio al turno successivo. Allora la squadra si presentava ai nastri di partenza con l’obbiettivo, puntualmente centrato, di un posto tra le prime otto, stavolta le aspettative sono diverse e vanno di pari passo con le dichiarazioni del main sponsor ‘questa B ci va un pò stretta’. Coach Ghizzinardi il primo bilancio dopo cinque settimane di lavoro.

"Tutto come mi aspettavo - l’ammissione del coach - i ragazzi hanno dato prova di atletismo e fisicità ed è quello che ci auguravamo, nessuno che si tiri indietro in palestra anche questo un aspetto molto importante, lo speravamo ma un conto sono i desideri un altro i riscontri del campo".

Una serie di amichevoli vinte senza particolari problemi... "Le amichevoli precampionato contano meno di zero, piuttosto ...". Piuttosto? "Purtroppo abbiamo perso Toniato, un problema alla schiena che sembrava di poco conto e che ha in parte rallentato il processo di crescita e quella che era la mia idea di squadra. Mettiamoci che Palsson è arrivato da poco, si tratta di un giocatore importante il cui inserimento obbliga a qualche scossone nelle gerarchie e negli equilibri appena accennati: un gregario lo inserisci senza problemi per uno come Palsson serve un pò più di tempo per riorganizzare l’assetto su cui stai lavorando da qualche settimana".

Sempre per quel che conta, un precampionato soddisfacente secondo lei? "Sono convito di avere un potenziale importante ma per me ancora inespresso, la squadra è completamente cambiata, siamo indietro come preparazione ma abbiamo ancora margini di miglioramento clamorosi, ed è la cosa che mi da grande fiducia".

Non è mistero che in giro tutti vi stiano aspettando con il fucile puntato. "Il primo ostacolo da evitare in campionato sarà la partenza ad handicap come altre volte successo in passato, ci aspettano all’inizio una serie di partite difficilissime, la Virtus Roma, la vera grande favorita, l’Andrea Costa Imola la prima giornata poi Caserta, Latina, tutte squadra della nostra fascia, un bel banco di prova, per noi e per le nostre avversarie".

Chi ha visto giocare questa General Contractor riferisce di una squadra di sprinter, è vero? "La squadra che corre ad altissima velocità deve essere il nostro marchio di fabbrica, dobbiamo mettere in preventivo qualche momento in cui si rischia il fuori giri abbiamo tanti giocatori con punti nelle mani, la palla è sempre una e va condivisa per cui il rischio di sbandata è sempre dietro l’angolo. Ci vorrà del tempo per mettere tutto a posto ma ripeto, la cosa che mi fa stare sereno è che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento".

Gianni Angelucci