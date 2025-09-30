La pallavolo che unisce il territorio: visione, obiettivi, crescita condivisa

Difendere i colori della propria città è un onore, ma anche una responsabilità. È con questo mantra che ogni giorno tutti gli addetti ai lavori della Pallavolo Macerata si ritrovano per pianificare al meglio un’altra grande stagione. Lo sa la società, lo sanno gli allenatori e i dirigenti, lo sanno anche gli atleti. Nello spogliatoio del Banca Macerata Forum, cinque armadietti sono riservati a nativi marchigiani, due dei quali addirittura maceratesi che avranno il compito di difendere il centro della rete e sono Ionut Ambrose e Tommaso Fabi. «Alla chiamata non ci ho pensato su due volte – ammette il secondo –, giocare per la squadra della propria città è un onore immenso, qualcosa che non capita spesso. In questo palas, con le giovanili, ho vissuto alcune delle esperienze più belle della mia vita. Rientrarci oggi è un’emozione fortissima». Il roster di coach Giannini – come sempre da queste parti – è ambizioso e pieno di voglia di stupire. In regia troviamo il talentuoso classe ’92 Matteo Pedron, affiancato da Alessandro Becchio, fresco di promozione in A2 con la Romeo Sorrento nella scorsa stagione. Grande curiosità anche nel reparto opposti, dove è arrivato a Macerata il bomber veneto Marco Novello, pronto a regalare – insieme al suo compagno Davide Diaferia – potenza e spettacolo in posto 2. Grandi novità al centro con i due maceratesi Ambrose e Fabi che si aggiungono al confermatissimo Bara Fall, leader e capitano di questo nuovo gruppo. Il respiro internazionale arriva dalle bande: oltre al baby Talevi e all’azzurrino Garello (oro ai Mondiali U17 di Podgorica), schiacceranno per Macerata i due fuoriclasse bulgari Rusi Zhelev (argento ai Mondiali appena conclusi) e Denis Karyagin. Chiudono il roster i liberi Simone Gabbanelli e Diego Dolcini. Creare un legame col territorio può sembrare qualcosa di intangibile, ma sentire il calore della propria gente può diventare il settimo uomo in campo. È questa la spinta necessaria per superare gli ostacoli sportivi e celebrare grandi trionfi. Lo sa la società, che ha confermato anche per quest’anno la campagna abbonamenti “Dentro il match – Insieme sarà tutta un’altra storia”, con prezzi a partire da 50 euro. Un invito a esserci, a sostenere, a crederci. Un invito esteso anche a tutte le realtà locali, aziende e sponsor che credono nei valori dello sport come strumento di crescita, identità e condivisione. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale della società o scrivi a info@pallavolomacerata.it