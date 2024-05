La Regione sorride grazie al Gp : "Hotel pieni fino alla Riviera . Occasione unica per il territorio"

Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo, il Gp di Formula 1 di nuovo a Imola. Che significato ha questa gara per l’Emilia-Romagna?

"Il significato sta nella denominazione stessa dell’evento: Gran premio del made in Italy e dell’Emilia-Romagna: è l’unica gara al mondo intitolata a una regione, oltre che appunto al made in Italy. E questo per noi è motivo di grande orgoglio, perché parliamo di uno dei più grandi eventi sportivi del pianeta: un appuntamento che ha un enorme seguito sia di pubblico presente sul posto che di quello che guarda la gara in tv".

Le ricadute per il territorio, non sono quello del circondario imolese, sono di tutto rispetto.

"Sono fondamentali. I numeri dell’indotto (stimati in oltre 270 milioni di euro, ndr) li conosciamo: abbiamo alberghi pieni fino a Rimini, con tante prenotazioni nelle strutture tra le colline di Imola e quelle del Ravennate. E poi c’è un valore non misurabile economicamente, che è quello del marketing territoriale. Speriamo di poter coronare tutto questo grazie a una grande Ferrari".

Per Imola è un ritorno importante, quello di quest’anno, visto che arriva dopo l’annullamento del Gp del 2023 causa alluvione.

"C’è uno straordinario valore simbolico, oltre a quello che riguarda i contenuti dell’evento. La Formula 1 torna in una terra funestata dall’alluvione dello scorso anno. E oggi il significato di questo appuntamento è importante per il rilancio di una regione che non si ferma, e ragiona in grande stile. Nel 2020, in piena pandemia, ci siamo fatti trovare pronti cogliendo al volo un’opportunità importante. Dopo due edizioni a porte chiuse, quella del 2022 con il pubblico e l’annullamento dello scorso anno, bisogna continuare a dimostrare di essere all’altezza".

L’Autodromo di Imola vuole restare nel Circus Mondiale anche dopo la scadenza contrattuale del 2025. Ce la farà?

"Ci batteremo con il coltello tra i denti. Capisco anche le ragioni economiche di Liberty media: loro devono fare utili, però il sapore che c’è in alcuni circuiti europei come appunto l’Enzo e Dino Ferrari non è replicabile in Qatar o ad Abu Dhabi. Quelli sono straordinari impianti nuovi e moderni, ma la passione di Imola ci fa ben sperare anche per il futuro. Continueremo a investire nell’infrastruttura Autodromo: abbiamo già messo a disposizione tre milioni (oltre ai cinque che ogni anno vanno al contratto per la gara, ndr) per l’ampliamento e il miglioramento degli spazi. Stiamo facendo tutto il possibile. E credo che si siano le condizioni per andare avanti".

