La Rinascita torna a inseguire la serie A. L’effetto Flaminio sarà l’arma in più

Da quando è nata, Rinascita Basket Rimini ha sempre guardato al futuro ripromettendosi di compiere un passo alla volta. Di salire i gradini della scala col giusto ritmo. Ma anche di migliorare costantemente, anno dopo anno. Ecco, la Rimini della palla a spicchi è arrivata al punto, oggi, di essere una delle favorite per il salto in Serie A. Perché migliorare dopo la scorsa annata vuol dire solo una cosa, o forse anche due: essere promossi direttamente o vincere la finale playoff. Un’impresa, ma le ambizioni sono chiare. Rbr divide i favori del pronostico con Verona, Scafati e forse anche Brindisi in una griglia di partenza da pole position.

In estate è arrivato un nuovo e munifico main sponsor, Dole Italia, che sostituisce Riviera Banca nel dare il nome alla squadra, e la squadra è stata rinforzata. Il capoallenatore è sempre Sandro Dell’Agnello, autore un anno fa di una prima parte di campionato straordinaria e di un’impresa forse di valore ancor più alto, far rinascere il gruppo nel finale di stagione dopo un brutto periodo tra febbraio e marzo.

Confermato l’mvp italiano della scorsa A2, Pierpaolo Marini, così come Giovanni Tomassini, che è il nuovo capitano dopo l’addio di Masciadri e Bedetti. Nel reparto piccoli c’è ancora Gerald Robinson, potenzialmente sempre un califfo per la categoria. Una delle chiavi della stagione sarà quanto riuscirà a incidere nel guidare la squadra e nel farla correre. L’amaro addio di Grande ha lasciato spazio a un’entrata extra-lusso, quella di un giocatore che aveva dimostrato di valere la Serie A su livelli eccellenti, Davide Denegri. È l’acquisto che fa più rumore nel mercato estivo biancorosso e arriva da Derthona, dove era una parte importante della rotazione.

Gli slot di ala piccola sono occupati da Luca Pollone, ex Forlì, e Assane Sankare, 18enne reduce da un infortunio ma dal potenziale altissimo, ancorché totalmente a digiuno di pallacanestro senior. Confermati i due centri, Gora Camara e Alessandro Simioni, mentre il 4 dalla panchina sarà Giacomo Leardini da Vigevano, arrivato al posto di Masciadri.

L’addio pesante di Justin Johnson ha lasciato spazio, da secondo americano, a Mark Ogden, uno che la A2 l’ha già vissuta con Fortitudo e Brindisi e che è tra i migliori 4 della categoria. Giocatore diverso da "JJ", più perimetrale e mobile, con più punti nelle mani ma meno solidità e continuità dentro l’area. In un precampionato dove Dole ha vinto spesso e volentieri, è stato il migliore. L’unico ko è recentissimo, quello in finale di Supercoppa con Cividale. Una gara a ritmi altissimi e finita al supplementare.

L’ultimo lampo di un’estate che sta finendo per lasciare spazio a una regular season lunghissima, con 38 partite di cui 8 infrasettimanali. L’idea della nuova Dole è restare lassù, a battagliare per la vetta. Magari senza alti e bassi ma con continuità e salute. Il pubblico del Flaminio ha già risposto, tagliando un altro record storico di abbonamenti. Sono 1800 le tessere staccate in estate, il massimo consentito per decisione della società. Lo storico palazzetto cittadino si prepara ad altri sold-out. Lo spettacolo entusiasma, ma salire un altro gradino vorrebbe dire solo una cosa, festeggiare in primavera il ritorno tra i grandi.