La rivoluzione della CBF Balducci HR Macerata per la seconda stagione in Serie A1femminile

Tutto pronto per il via ufficiale della stagione 2025/26 della CBF Balducci HR Macerata, che sarà per la seconda volta nella sua storia ai nastri di partenza nel campionato di Serie A1 Tigotà, al via lunedì 6 ottobre. Per il club arancionero si tratta di un ritorno nel massimo campionato dopo l’esperienza già vissuta nel 2022/23, un obiettivo programmato e fortemente voluto, dopo una grande annata conclusa con la splendida cavalcata nei Playoff di A2, che ha sancito la promozione in quella Serie A1 considerata senza dubbio il miglior torneo del mondo di volley femminile. Si tratta della settima stagione consecutiva tra Serie A1 e A2, segno di ulteriore consolidamento come una delle maggiori realtà pallavolistiche delle Marche, grazie alla passione della famiglia Balducci che sostiene da anni l’HR Volley ai vertici del volley femminile. L’obiettivo della nuova avventura sarà restare nel massimo campionato, un torneo che si prospetta complicato e di altissimo livello: scenderanno infatti in campo al Palasport Fontescodella di Macerata, l’impianto che ospita le gare delle maceratesi, le migliori giocatrici del pianeta. Grande attesa e curiosità per i tifosi, che potranno tornare a seguire dal vivo le arancionere dopo una stagione che ha fatto registrare un crescendo continuo di pubblico. Profondamente rinnovato il roster della CBF Balducci HR 2025/26, affidato ancora alla guida di coach Valerio Lionetti, arrivato a Macerata un anno fa e subito vincente. Quattro le conferme rispetto alla passata stagione e ben nove nuovi arrivi. Vestirà ancora l’arancionero il libero e ora nuovo capitano Giulia Bresciani, la veterana della squadra, al suo quarto anno a Macerata e protagonista di ben cinque promozioni in A1, di cui due proprio nel suo attuale Club. Con lei confermate anche la palleggiatrice Asia Bonelli, premiata come MVP delle Finali Playoff A2, l’opposta Clara Decortes, vero e proprio braccio armato delle maceratesi, e Alessia Mazzon, potente centrale alla sua terza stagione con la maglia CBF Balducci HR. Corposo l’elenco delle nuove arrivate: reparto schiacciatrici completamente rinnovato con gli ingaggi della finlandese Suvi Kokkonen e della serba Isidora Kockarevic, entrambe provenienti dai top team del campionato romeno, dell’azzurrina Nicole Piomboni, neo campionessa mondiale U21 con l’Italia, e della giovane e talentuosa polacca Natasza Ornoch. Al centro altri tre nuovi arrivi: le statunitensi Emma Clothier (vice campionessa di Germania con il Dresda) e Caroline Crawford (in campo nella Lega professionistica USA) e un altro giovane talento, la 18enne Ludovica Sismondi. La seconda linea è affidata a Giorgia Caforio, libero protagonista ai vertici della A2 per anni e già con un’esperienza in A1. Infine, in cabina di regia, completa il reparto la talentuosa 20enne Ilaria Batte. A lavorare con coach Lionetti ci sarà lo staff tecnico formato dal vice Luca Martinelli, dall’assistente Nicola Bacaloni, dal preparatore Gabriele Rudi, dallo scoutman Marco Malatini e dallo sparring Francesco Del Gobbo.