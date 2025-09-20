La stagione delle bandiere. Sulle spalle di Centanni

La nuova stagione della Ristopro Fabriano si apre con idee chiare, progettualità solida e un obiettivo ben definito di rimanere in serie B e tornare a essere protagonisti, con una squadra competitiva ma costruita nel pieno rispetto della sostenibilità economica. Un principio guida che ha ispirato tutta la fase di composizione del roster all’insegna dell’equilibrio tra esperienza e gioventù, talento e lavoro di squadra.

I pilastri: Centanni, Dri e Ponziani Il cuore del progetto sarà ancora una volta rappresentato da tre colonne portanti, veri e propri leader in grado di indicare la via: Simone Centanni, Filiberto Dri e Riziero Ponziani. Il capitano Centanni, vera bandiera della Janus, affronterà la sua quarta stagione consecutiva in biancoblù. Con oltre 100 presenze ufficiali e più di 1000 punti segnati con la maglia di Fabriano, è molto più di un realizzatore: è un simbolo. Miglior marcatore in B nella stagione 18/19 con oltre 21 punti di media, porterà come sempre la sua visione di gioco, il suo carisma e la sua capacità di accendersi nei momenti chiave. Con lui, confermatissimo, Filiberto Dri: guardia di esperienza, dalla mano educata e dalla testa lucida. Con oltre 6000 punti segnati in carriera nella terza serie nazionale, Dri rappresenta una garanzia sia sul parquet che nello spogliatoio. Nel pitturato arriva un nome di assoluto rilievo per la categoria: Riziero Ponziani. Lungo classe 1994, reduce dall’ultima stagione divisa tra Legnano e Jesi, porta con sé il titolo di campione di Serie B e la Supercoppa conquistati con Orzinuovi. Ponziani garantisce solidità, intelligenza cestistica e grande presenza fisica: sarà lui a guidare il reparto lunghi.

La scommessa internazionale: Karlis Šilke-Žunda Tra le novità più intriganti del mercato c’è l’ingaggio del lettone Karlis Šilke-Žunda, centro dotato di grande fisicità e potenziale. Classe 2001, rappresenta una scommessa affascinante: il club punta su un suo rapido adattamento, sia alla vita italiana che alle dinamiche tecniche della Serie B. Il talento c’è, la voglia anche. Alle sue spalle, ci sarà il giovane Andrea Beltrami, pronto a crescere nel ruolo, e Sebastian Redini, che completerà il reparto con energia e disponibilità.

Linea verde: energia, ritmo e futuro Un altro tratto distintivo della Ristopro 2025/26 è l’investimento sui giovani. In cabina di regia, coach Nunzi avrà a disposizione due prospetti interessanti: Riccardo Romondia (classe 2005) e Santiago Beyrne (2004). Entrambi rappresentano una scommessa sul futuro, ma anche una risorsa per il presente. La loro freschezza, unita a una mentalità offensiva e coraggiosa, porterà ritmo e imprevedibilità alla manovra offensiva fabrianese. Sul perimetro, occhi puntati su Davide Vavoli e Mahamadou Diarra. Il primo, già protagonista in diversi contesti giovanili nazionali, è pronto a prendersi minuti e responsabilità. Il secondo, ala di grande atletismo e fisicità, porterà energia su entrambi i lati del campo e potrà crescere sotto la guida dello staff tecnico.

Un gruppo da costruire, un’identità da ritrovare La Ristopro 2025/26 è un mix ben bilanciato di veterani e giovani promesse, scelti per le loro caratteristiche tecniche ma anche per l’attitudine. Un gruppo costruito con cura, con l’obiettivo di diventare squadra, giorno dopo giorno. Per molti sarà un salto di categoria, di ruolo, di responsabilità. Ed è proprio questa la sfida: crescere insieme, con fame, spirito di sacrificio e senso di appartenenza.

Roster Ristopro Fabriano 2025/26 Playmaker: Riccardo Romondia (2005), Santiago Beyrne (2004) Guardie: Simone Centanni (cap.), Filiberto Dri Ali piccole: Karlis Šilke-Žunda, Andrea Beltrami Ali grandi: Davide Vavoli, Mahamadou Diarra Centri: Riziero Ponziani, Sebastian Redini Allenatore: Luciano Nunzi

Angelo Campioni