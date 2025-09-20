L’Adamant vuole continuare a stupire

A distanza di due anni e sei mesi dall’ultima apparizione in un campionato nazionale, prima del fallimento del Kleb Basket e dell’esclusione a stagione in corso dalla A2, la Ferrara dei canestri torna ad affacciarsi nell’élite della pallacanestro italiana, grazie alla promozione dell’Adamant dalla B Interregionale, conquistata sul campo lo scorso 4 giugno davanti a 3mila persone e ad un palazzetto gremito come non lo si vedeva dai tempi della Serie A. Sarà dunque B Nazionale per i colori biancazzurri, una terza serie che per certi versi assomiglia ad una seconda, per la forza delle squadre che la vanno a comporre e per la storicità delle piazze che la truppa di coach Benedetto si troverà ad affrontare da qui ai prossimi mesi. Livorno, Roma, Caserta, Imola, Faenza e Ravenna, solo per citarne alcune.

Gli estensi approcciano al nuovo campionato da neopromossi, ma consapevoli di poter fare bene, forti dell’entusiasmo della promozione e di un gruppo solido, che per gran parte è stato confermato rispetto a pochi mesi fa: ben sette le conferme, a cui si sono aggiunti tre arrivi di qualità, da Renzi (in alto in amichevole) a Bellini (a destra), passando per il play Pellicano. Marchini, neo capitano, Tio, Sackey, Solaroli, Dioli, Casagrande e l’argentino Santiago sono invece i reduci del salto di categoria, e quest’anno vorranno confermarsi ad un livello più alto, per trascinare Ferrara ad un campionato da protagonista, e magari a diventare quella mina vagante capace di sparigliare le carte e i pronostici col passare della stagione. Perché si parte con l’obiettivo di una tranquilla salvezza, quello sì, ma mai porre limiti alla provvidenza, e da quanto Ferrara ha fatto vedere in questa preseason la speranza di poter ambire a qualcosa di più c’è eccome.

Intanto però ci si gode il ritorno di quella pallacanestro che la piazza ha vissuto e respirato per tanti anni, e anche se la strada per tornare dove ci si era lasciati – ovvero in A2 – è ancora lunga e tortuosa, merito va dato a questa società di imprenditori ferraresi di aver risvegliato una passione che ormai era andata in letargo, messa da parte da anni di gestioni rivedibili e scellerate, ma mai del tutto sopita. Le 3mila persone alla finale promozione, a spingere l’Adamant verso il traguardo più ambito, sono ancora ben impresse nelle menti di chi era presente quella sera, e dovranno essere il punto di partenza in una stagione che si preannuncia emozionante e complicata, da vivere tutta d’un fiato. Ferrara lo vuole fare da protagonista assieme alla sua gente, che non l’ha lasciata nel periodo più buio e che ora – dopo aver vissuto le pene dell’inferno – torna finalmente a respirare profumo di grande pallacanestro.