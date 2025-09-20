La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Sport
SportL’anno zero dell’OraSì parte da Casoria. Ravenna scommette sui giovani talenti
20 set 2025
L’anno zero dell’OraSì parte da Casoria. Ravenna scommette sui giovani talenti

Domani i giallorossi debutteranno a Casoria contro la Psa. Il calendario non è semplice, con tre trasferte nelle prime quattro gare

L’OraSì Ravenna pronta ad affrontare la stagione sportiva 2025-2026 (foto Zani)

Alla vigilia del debutto in campionato, l’OraSì Ravenna è pronta a vivere la sua prima sfida ufficiale della stagione 2025-26. Domani pomeriggio alle 18, i giallorossi scenderanno in campo a Casoria contro la Psa nel match valido per la giornata inaugurale del campionato di serie B nazionale, aprendo un cammino che, nelle prime 4 giornate, propone 3 trasferte, compresa quella di Faenza. Un avvio denso di emozioni che, oltre a stimolare l’entusiasmo della piazza, offrirà anche un banco di prova utile a misurare il livello di competitività raggiunto dal nuovo organico.

La parola d’ordine scelta per questa stagione è ‘anno zero’. Un punto di partenza che significa rifondazione, voglia di programmare e di costruire un progetto solido, basato su sostenibilità e valorizzazione dei giovani. Il presidente Mauro Montini ha ricordato come il recente cambio di proprietà abbia permesso alla società di operare con maggiore serenità: "All’inizio siamo stati spettatori del mercato, perché non eravamo ancora nelle condizioni di concretizzare i nostri obiettivi, ma siamo contenti del gruppo che abbiamo formato. Abbiamo rispettato il budget e mantenuto la presenza dei giocatori under". Un gruppo che dovrà reggere a un campionato lungo e difficile, con 7 trasferte particolarmente impegnative e l’introduzione del triplo arbitraggio, novità regolamentare destinata a innalzare il livello del gioco.

Il dg Lorenzo Nicoletti, dal canto proprio, ha posto l’accento sul legame con il vivaio e con il territorio: "Il settore giovanile deve avere una funzione educativa, l’obiettivo è formare giocatori e persone". Il confronto con il recente passato mostra la svolta imboccata: nella stagione 2024-25, con Andrea Gabrielli in panchina, Ravenna aveva vissuto un campionato di transizione, affidandosi ai punti di Flavio Gay e all’esperienza del capitano Gabriel Dron. Oggi lo scenario è diverso. Non più semplice ricerca di stabilità, ma un percorso che vuole consolidare basi solide per il futuro. Per questo motivo, la panchina è stata affidata al trentenne Andrea Auletta, giovane emergente, tecnico di prospettiva, ex assistente a Rieti e poi head coach a Cassino nelle ultime due annate. In questo contesto, l’avvio del calendario assume valore simbolico. L’esordio esterno a Casoria, il debutto al PalaCosta contro Nocera, i derby in rapida successione con Faenza e Ferrara dopo la nuova trasferta di Caserta. Tutte gare che possono fungere da termometro dell’entusiasmo della squadra e della città.

A comporre il roster 2025-26 dell’Orasì c’è un mix di giovani talenti e giocatori di esperienza: Alessandro Naoni (play/guardia), Alessandro Feliciangeli (play), Kevin Brigato (guardia/ala), Tommaso Morena (ala /centro), Maurizio Ghigo (ala), Francesco Paolin (play/guardia), Rolandas Jakstas (ala/centro), Davide Paiano (ala), Gabriel Dron (play), Enzo Damian Cena (ala). Lo staff tecnico è composto dal tecnico Andrea Auletta, coadiuvato dal vice Giacomo Ravaioli e dal preparatore fisico Filippo Valentini.

