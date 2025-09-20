L’anno zero dell’OraSì parte da Casoria. Ravenna scommette sui giovani talenti

Alla vigilia del debutto in campionato, l’OraSì Ravenna è pronta a vivere la sua prima sfida ufficiale della stagione 2025-26. Domani pomeriggio alle 18, i giallorossi scenderanno in campo a Casoria contro la Psa nel match valido per la giornata inaugurale del campionato di serie B nazionale, aprendo un cammino che, nelle prime 4 giornate, propone 3 trasferte, compresa quella di Faenza. Un avvio denso di emozioni che, oltre a stimolare l’entusiasmo della piazza, offrirà anche un banco di prova utile a misurare il livello di competitività raggiunto dal nuovo organico.

La parola d’ordine scelta per questa stagione è ‘anno zero’. Un punto di partenza che significa rifondazione, voglia di programmare e di costruire un progetto solido, basato su sostenibilità e valorizzazione dei giovani. Il presidente Mauro Montini ha ricordato come il recente cambio di proprietà abbia permesso alla società di operare con maggiore serenità: "All’inizio siamo stati spettatori del mercato, perché non eravamo ancora nelle condizioni di concretizzare i nostri obiettivi, ma siamo contenti del gruppo che abbiamo formato. Abbiamo rispettato il budget e mantenuto la presenza dei giocatori under". Un gruppo che dovrà reggere a un campionato lungo e difficile, con 7 trasferte particolarmente impegnative e l’introduzione del triplo arbitraggio, novità regolamentare destinata a innalzare il livello del gioco.

Il dg Lorenzo Nicoletti, dal canto proprio, ha posto l’accento sul legame con il vivaio e con il territorio: "Il settore giovanile deve avere una funzione educativa, l’obiettivo è formare giocatori e persone". Il confronto con il recente passato mostra la svolta imboccata: nella stagione 2024-25, con Andrea Gabrielli in panchina, Ravenna aveva vissuto un campionato di transizione, affidandosi ai punti di Flavio Gay e all’esperienza del capitano Gabriel Dron. Oggi lo scenario è diverso. Non più semplice ricerca di stabilità, ma un percorso che vuole consolidare basi solide per il futuro. Per questo motivo, la panchina è stata affidata al trentenne Andrea Auletta, giovane emergente, tecnico di prospettiva, ex assistente a Rieti e poi head coach a Cassino nelle ultime due annate. In questo contesto, l’avvio del calendario assume valore simbolico. L’esordio esterno a Casoria, il debutto al PalaCosta contro Nocera, i derby in rapida successione con Faenza e Ferrara dopo la nuova trasferta di Caserta. Tutte gare che possono fungere da termometro dell’entusiasmo della squadra e della città.

A comporre il roster 2025-26 dell’Orasì c’è un mix di giovani talenti e giocatori di esperienza: Alessandro Naoni (play/guardia), Alessandro Feliciangeli (play), Kevin Brigato (guardia/ala), Tommaso Morena (ala /centro), Maurizio Ghigo (ala), Francesco Paolin (play/guardia), Rolandas Jakstas (ala/centro), Davide Paiano (ala), Gabriel Dron (play), Enzo Damian Cena (ala). Lo staff tecnico è composto dal tecnico Andrea Auletta, coadiuvato dal vice Giacomo Ravaioli e dal preparatore fisico Filippo Valentini.