L’assessore Marco Gulinelli: "Palio, tradizione viva nel presente. Alla fine chi vince è sempre la città"

Marco Gulinelli, primo anno con la nuova delega di assessore al Palio. L’ha voluta o le è capitata?

"Direi nessuna delle due. Mi è stato proposta dal sindaco e io l’ho accolta con piacere".

È anche assessore alla cultura. Sono deleghe compatibili?

"Direi proprio di sì. Al di là delle origini storiche, l’identità profonda delle contrade è un fatto culturale: alimenta un senso di appartenenza e una memoria condivisa, trasmessa di generazione in generazione. Quindi sì, il Palio è cultura perché parla di tradizione, identità arte e comunità".

A suo avviso, si stanno perdendo queste manifestazioni o stanno vivendo una nuova primavera? La sensazione è che i social network possano dare più visibilità e nuova linfa.

"Domanda interessante e attuale. Credo che molti eventi, tra cui il Palio, stiano attraversando un periodo di trasformazione: rispetto al passato c’è una rinnovata curiosità e coinvolgimento anche da parte dei più giovani. I social media hanno un ruolo importante. Ma la vera sfida non è solo comunicare la tradizione: è farla vivere nel presente, renderla significativa oggi per le nuove generazioni".

A che contrada si sente vicino? Ha partecipato a qualche edizione del Palio?

"Non ho una contrada del cuore in senso stretto, perché ognuna ha il suo valore e la sua storia. Se c’è un aspetto a cui mi sento davvero vicino è tutto il gran lavoro dei volontari. Parlo di chi monta, smonta, cuce, pulisce, prepara…spesso senza riconoscimenti. Non lo fanno per apparire, ma perché ci credono: questo rende il Palio un vero gesto collettivo. Ho partecipato al Palio per San Giacomo: più che schierarmi in senso stretto, ci tenevo a essere uno sbandieratore, per il gesto magico che c’è dietro al lancio della bandiera. All’epoca non potevo saperlo, ma oggi so che era come lanciare in alto un pezzo di identità collettiva. E io cercavo di non farla cadere".

Ha deciso di non mettersi in costume per il Magnifico Corteo. Il suo predecessore, Nicola Lodi, sfilava in costume…

"Intanto permettetemi di ringraziare l’ex vicesindaco Nicola Lodi, per aver costruito insieme all’Amministrazione una macchina organizzativa ben strutturata e virtuosa. Perché non ho sfilato? Perché credo che ognuno possa contribuire a modo suo. E poi diciamolo con un sorriso: non ho esattamente un physique du rôle da figurante storico. Il Palio si costruisce anche senza costume, preferisco dare una mano dove serve, anche dietro le quinte. A tal proposito, mi lasci sottolineare il lavoro instancabile della Fondazione Palio, a cui va il mio ringraziamento nelle persone del suo presidente, Nicola Borsetti, e del suo vice, Matteo Cristofori".

Il pronostico su chi vince il Palio 2025?

"Risposta facile: il vero vincitore non sarà solo chi taglierà per primo il traguardo. Il vero vincitore sarà, come ogni anno, l’insieme vivo e intrecciato di tutte le persone che lavorano al Palio e del pubblico: cittadini e visitatori, parte attiva di questo rito collettivo".

Bellissimo, ma noi volevamo un nome…

"A vincere è sempre Ferrara".