Lassù in alto c’è la Virtus. Con gli dei dell’Olimpia

Un duopolio formato da Milano e Virtus Bologna difficile da erodere, poi un gruppetto di tre-quattro squadre pronte a candidarsi come outsiders (Brescia, Trapani, Venezia e qualche ‘sorpresa’ come Napoli) e poi circa una decina di formazioni, tra cui la Pallacanestro Reggiana, che dovranno sperare che tutti gli astri possano essere allineati per centrare i playoff.

Altrimenti, è sempre prudente guardarsi alle spalle, dove almeno inizialmente si troveranno roster sulla carta meno attrezzati come quelli di Cremona e Varese assieme alle due neopromosse Cantù e Udine che però – la storia insegna – avranno l’entusiasmo e la voglia di stupire di chi si riaffaccia alla Serie A dopo tanto tempo.

Trieste, per esempio, l’anno scorso ha centrato subito la postseason così come Trapani.

Ovvio che in quest’ultimo caso gli investimenti massicci per assicurarsi elementi già affermati abbiano avuto un peso rilevante, ma non sarebbe sorprendente se le due ‘matricole’ – con Udine a battesimo proprio al PalaBigi - dovessero creare un po’ di scompiglio.

Come detto, i campioni d’Italia della Virtus e l’Olimpia (che ha già vinto la Supercoppa) partono un passo davanti a tutte. Sotto le Due Torri è arrivato Edwards, miglior marcatore dell’ultima Eurolega, mentre alla corte di Messina un campione del mondo come Lorenzo Brown. Sono probabilmente le due stelle più brillanti di un firmamento che, purtroppo, ha perso Shengelia e Mirotic.

La Germani ha confermato di non essere solo Della Valle, anzi: Burnell (cercato anche dal Maccabi di Coldebella) fa sempre la differenza nei momenti chiave così come Ndour, Bilan e il cavallo di ritorno Massinburg. Trapani partirà con un -4 di penalizzazione in classifica, ma pur avendo perso il pivot Horton (ora a Venezia) e il folletto Robinson (al Paris con Faye) si è assicurata Arcidiacono e il funambolo Jordan Ford, uno dei segreti di Trento nella stagione passata, confermando Notae, Alibegovic e coach Repesa: una garanzia per la Serie A.

La Reyer del neo ds Ale Frosini ha cambiato tanto in regia: dentro Bowman (ex Treviso), Candi e RJ Cole, ma la squadra è lunghissima (ci sono ancora Wiltjer, Wheatle, Tessitori…) e se coach Spahija troverà la sintesi (non scontata) sarà probabilmente a ridosso delle prime 3-4 della classe.

Dietro a questa ‘cinquina’ attenzione a Napoli (con Mitrou-Long, Simms e Caruso), Tortona, Trieste e alla solita Trento che sa sempre pescare americani di primo livello (Steward e Battle hanno già fatto vedere ottime cose in Supercoppa). L’obiettivo di Reggio è confermarsi ai playoff per il terzo anno consecutivo e gli investimenti sono andati in questa direzione, ma la strada è assai ricca di insidie.

Da risolvere il prima possibile l’equivoco che riguarda i lunghi, con il solo Echenique in grado di presidiare le plance. Se in corso d’opera verranno apportate correzioni ‘stile Faried’ (che l’anno scorso ‘sostituì’ l’impalpabile Gombauld) allora le quotazioni potrebbero risalire. Nel frattempo anche il gruppo di italiani (Uglietti, Vitali, Woldetensae e Severini…) è chiamato a fare un passo avanti per evitare che tutto il peso dell’attacco sia sulle spalle di Caupain, Barford e Smith che, a quasi 39 anni, non è detto trovi sempre la chiave giusta per risolvere i problemi.