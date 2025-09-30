L’avventura inizia il 6 ottobre in casa Campagna abbonamenti ancora aperta

Si prospetta una stagione davvero intensa quella in Serie A1 Tigotà per la CBF Balducci HR Macerata, società guidata dal presidente Pietro Paolella, insieme al direttore sportivo Maurizio Storani e al direttore operativo Lucia Bosetti, con il prezioso supporto di collaboratori e dirigenti che quotidianamente lavorano con competenza e passione per il Club. Si comincia con la prima di Regular Season nell’inedito Monday Night di lunedì 6 ottobre (ore 20.30) al Palasport Fontescodella di Macerata per l’esordio contro Cuneo e si finisce il 21 febbraio con la trasferta di Bergamo. Quattro mesi e mezzo davvero ricchi di appuntamenti con ben 26 gare (di cui 13 casalinghe) di altissimo livello, tra cui le sfide con top team come Conegliano, Milano, Scandicci e Novara, oltre al derby marchigiano con Vallefoglia. Il calendario sempre aggiornato è disponibile nella sezione Gare di hrvolley.it, il sito ufficiale del club arancionero. I biglietti di ogni singola gara sono invece in vendita su Vivaticket. La società ha inoltre lanciato già da luglio la campagna abbonamenti, ancora aperta: la tessera permetterà di entrare a tutte le tredici partite casalinghe della CBF Balducci HR nella Regular Season di Serie A1 Tigotà che si disputeranno al Fontescodella di Macerata. Abbonamenti in vendita questa settimana mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 al Palasport, oltre che lunedì in occasione della gara di esordio con Cuneo. Quattro le tipologie di abbonamento, con prezzi interi dai 200 ai 100 euro in base al settore (Black, Green, Red, Orange). Tutte le informazioni e i vantaggi legati al circuito commerciale sono disponibili sempre sul sito ufficiale del Club. Infine, riflettori accesi anche per il settore giovanile targato CBF Balducci Paoloni, che continua il suo percorso ai vertici del volley maceratese e marchigiano già da alcuni anni: l’Under 18 e l’Under 16 nella stagione scorsa sono diventate campioni provinciali e le formazioni delle piccole arancionere daranno vita ad un'altra annata importante, sotto la guida del direttore tecnico Nicola Bacaloni.