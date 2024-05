Le gare degli sbandieratori. Singolo, grande squadra e musici. Quanti ’scontri’ tra i giovanissimi

Un altro straordinario evento offerto dal Palio in piazza Municipale e che ogni anno migliora in termini di spettacolarità e di pubblico. Parliamo delle gare degli sbandieratori, prima nel pomeriggio con i Giochi Giovanili, poi in serata con gli Antichi Giochi delle Bandiere Estensi che prevedevano le specialità del singolo, della grande squadra e dei musici. Gare che vedono a confronto i giovanissimi atleti delle otto Contrade e i più esperti musici e sbandieratori che si contendono i titoli di: singolo tradizionale, coppia tradizionale, piccola squadra, grande squadra e musici. Quest’anno il singolo tradizionale se l’è aggiudicato il Borgo San Giovanni, staccando nell’ordine gli atleti di Santa Maria in Vado, San Luca e San Giacomo. Nella grande squadra vittoria di San Luca, seguita sul podio da San Giacomo e Santo Spirito. Infine nei musici è ancora San Luca a imporsi davanti a San Giacomo e Santo Spirito.

Le classifiche. Singolo tradizionale: 1° classificata Borgo San Giovanni punti 28,90 - 2º Rione Santa Maria in Vado 28,12 - 3° Borgo San Luca 23,79 - 4° Borgo San Giacomo 21,97 - 5° Borgo San Giorgio 17,09 - 6º Santo Spirito 14,51 - 7° San Paolo 6,43; Grande squadra: 1º San Luca punti 29,16 - 2° San Giacomo 28,66 - 3° Santo Spirito 25,69 - 4° San Giovanni 25,43 - 5º Rione Santa Maria in Vado 24,58 - 6° Borgo San Giorgio 17,52; Musici: 1° classificata Borgo San Luca punti 25,50 - 2° Borgo San Giacomo 25,18 - 3º Rione Santo Spirito 22,75 - 4° San Giovanni 21,15 - 5° San Giorgio 20,83 - 6° Rione Santa Maria in Vado 17,26; Coppia: 1°classificata Borgo San Giovanni 26.41 - 2° San Luca 23.41 - 3° Santa Maria in Vado 23.11 - 4° San Giacomo 17,99 - 5° San Giorgio 15.45 - 6° Rione Santo Spirito 12.41 - 7° San Paolo; Piccola Squadra: 1° Classificato Rione Santo Spirito 24.72 - 2° San Luca 24.41 - 3° Ente Palio della Città di Ferrara /San Giacomo 23.05 - 4° Santa Maria in Vado 20.82 - 5° San Giorgio 20.73 - 6° Borgo San Giovanni 20.62 - 7° San Paolo 17.60 - 8° S.Benedetto 12.27; Combinata: 1° classificata Borgo San Luca 17,92 - 2° Borgo San Giacomo 17,84 - 3° Borgo San Giorgio 17,12 - 4° Rione Santo Spirito 16,82 -5° Borgo San Giovanni 16,58 - 6° Rione Santa Maria in Vado 16,44. Gli altri premi storici e molto ambiti dalle contrade, il "Premio Nino Franco Visentini" per il Magnifico Corteo e il premio "Cecilia Toselli" per le migliori acconciature, sono andati entrambi alla Contrada Rione di Santo Spirito. Questa la classifica finale del Premio Visentini: 1° classificata Rione Santo Spirito con punti 221, a seguire Rione San Paolo con 201 punti, Borgo San Giovanni con 197, Borgo San Giorgio con 195, Rione Santa Maria in Vado con 181, Borgo San Giacomo con 175, Rione San Benedetto con 174 e Borgo San Luca con 171 punti. La consegna dei premi verrà effettuata domani durante le gare finali del Palio in piazza Ariostea.