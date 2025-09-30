Le prospettive della Banca Macerata Fisiomed Tra novità, certezze e tanta voglia di futuro

Affrontare una nuova stagione confermando soltanto due elementi del roster precedente è una scelta che richiede coraggio e una visione chiara. Ed è proprio ciò che la dirigenza biancorossa ha messo in campo durante l’estate, lavorando con determinazione per costruire un gruppo tutto nuovo, pronto a rappresentare con orgoglio il nome di Macerata nei palazzetti di tutta Italia. Una scelta forte, ma tutt’altro che avventata, frutto di riflessioni approfondite e di un progetto tecnico ben definito: cambiano i protagonisti in campo, ma anche i volti al timone della squadra. A seguito della decisione del cambio della guida tecnica, la panchina è stata affidata a Romano Giannini, reduce da un’importante esperienza come secondo allenatore alla Lube. Accanto a lui ci sarà Dylan Leoni, figura di grande esperienza, profondo conoscitore della pallavolo giovanile e del territorio. Un duo affiatato, che condivide la stessa filosofia: valorizzare i giovani, accompagnarli nella crescita e creare un’identità solida e duratura. Equilibrio è stata la parola d’ordine in sede di mercato. La società ha costruito una squadra giovane, ma ben bilanciata dalla presenza di elementi esperti, capaci di guidare il gruppo nei momenti chiave e di mantenere salda l’unità. Due nomi su tutti: il palleggiatore Matteo Pedron, di ritorno in A2 dopo una stagione in Superlega con Padova, e il libero Simone Gabbanelli, autentico punto di riferimento del gruppo e pronto per la sua nona stagione in biancorosso. L’abbassamento dell’età media è stato fortemente voluto dal nuovo staff tecnico, da sempre vicino al mondo giovanile e attento allo sviluppo dei talenti. Emblematico, in tal senso, è stato il recente impegno di entrambi gli allenatori al Trofeo delle Regioni 2025, disputato lo scorso giugno in Puglia, che ha offerto loro uno spaccato prezioso sul futuro del volley italiano. «Lavorare con i giovani è l’essenza dell’essere allenatore – spiega l’head coach Romano Giannini – Tutti noi abbiamo il desiderio di contribuire alla crescita di un giocatore, e i giovani sono perfetti per questo. Ho sempre avuto entusiasmo da trasmettere, e loro mi danno la voglia di rimettermi in gioco. Mi fanno sentire meno vecchio (sorride, ndr), ma soprattutto, vedere i loro progressi a fine stagione è per me una soddisfazione profonda. A Macerata abbiamo cercato di ricreare un contesto stimolante. – conclude – La squadra è nuova, ci sono ragazzi promettenti e ora il nostro compito è costruire la giusta amalgama, dentro e fuori dal campo. Solo così potremo gettare basi solide per il futuro della stagione».