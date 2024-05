L’emozione di Minardi : "Gara da tutto esaurito . Imola unica al mondo"

"Ora godiamoci questo Gran premio. Poi ci sarà tempo per ascoltare, valutare e prendere decisioni". Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, è in scadenza di mandato. E forse, ma su questo non ci sono certezze, per il fondatore dell’omonima scuderia faentina a lungo protagonista del Circus la gara di questo weekend sarà l’ultima al timone della società che gestisce l’attività dell’Autodromo. Un motivo in più per dimostrare che "Imola - parole sue - non è seconda a nessuno".

Presidente Minardi, il Gp torna all’Enzo e Dino Ferrari. Un’edizione che, dopo l’alluvione del 2023, ha il sapore del riscatto...

"L’Autodromo ha dimostrato di saper reagire. È stato fatto un grande lavoro in questi mesi, collaudato con il Wec di aprile che ha soddisfatto tutti. Ci aspettiamo un risultato molto positivo in termini di pubblico: abbiamo già superato le presenze del 2022 (130mila in tre giorni, ndr) e l’obiettivo è di essere tra i primi a livello europeo. Imola non è seconda a nessuno".

Cosa ha in più Imola rispetto agli altri autodromi?

"È il circuito più bello del mondo. Il punto negativo è l’estrema vicinanza alla città, ma è anche la sua forza: chi arriva qui può alternare momenti di storia sportiva con l’avere a disposizione un magnifico centro a poche centinaia di metri. E poi è in un punto strategico per visitare la Romagna".

I tifosi della Ferrari si aspettano molto dal pacchetto di aggiornamenti annunciato per l’occasione. Che ne pensa?

"Quello che ho visto negli ultimi Gp è estremamente positivo. Sono moderatamente ottimista".

Lo spettacolo non sarà solo in pista. Quest’anno a Imola debutta nella sua versione estesa anche la Fan zone che accoglierà migliaia di tifosi.

"Sì, ci sono tante cose da fare e da vedere. E qui c’è un zoccolo duro di appassionati che non farà mancare la propria presenza".

Che ne pensa, lei così legato al Circus anni Ottanta e Novanta, di questa F1 tutta show, musica e fuochi d’artificio?

"Io sono un pistaiolo, ho vissuto dentro il circuito per 31 anni senza partecipare alle cose mondane. E faccio fatica a dare un giudizio. Il mondo però è cambiato: i giovani chiedono spettacolo, ed è corretto seguire quella strada. Serve il giusto compromesso tra parte tecnica e divertimento: il Wec dimostra che da questo mix si possono avere risultati estremamente positivi".

Attese 200mila presenze nel fine settimana, a fronte di una capienza giornaliera di 90mila spettatori in Autodromo. Si arriverà al tutto esaurito per la gara di domenica?

"Direi che sì, ci sono ancora poche migliaia di posti a disposizione. Crediamo di avere messo a punto una buona organizzazione logistica. E siamo pronti".

Sarà il suo ultimo Gp da presidente di Formula Imola?

"Ora godiamoci la gara. Poi, dal 30 giugno, ci sarà tempo per ascoltare, valutare e decidere. In questi tre anni ho fatto tutto il possibile assieme al Con.Ami nell’interesse di Formula Imola. È la cosa più importante".

Enrico Agnessi