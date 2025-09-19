La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Sport
L'esperto Portaluppi ricopre il ruolo di general manager
19 set 2025
La Fortitudo? Il presidente, dal 2023, è Stefano Tedeschi, il general manager, è Flavio Portaluppi. Il capo allenatore è Attilio...

La Fortitudo? Il presidente, dal 2023, è Stefano Tedeschi, il general manager, è Flavio Portaluppi. Il capo allenatore è Attilio Caja che si avvale della presenza di due assistenti, Matteo Angori ed Edoardo Rabbolini. Il preparatore è Salvatore Poma, i fisioterapisti Federico Spagnolli e Vincenzo Arcidiacono. Il medico è Stefano Quadrelli.

Numero 2 Lee Moore, guardia (9 agosto 1995); numero 3 Alvise Sarto, guardia-ala (13 aprile 2000); numero 6 Simon Anumba, guardia-ala (28 agosto 1996); numero 7 Gianluca Della Rosa, play (20 agosto 1996); numero 9 Paulius Sorokas, ala-centro (13 ottobre 1992); numero 10 Matteo Imbrò, play (12 febbraio 1994); numero 14 Vincenzo Guaiana, guardia (1 dicembre 2000); numero 21 Matteo Fantinelli, play (24 novembre 1993); numero 22 Valerio Mazzola, ala-centro (7 marzo 1988); numero 25 Lorenzo Benvenuti, centro (29 aprile 1995); numero 33 Samuele Moretti, ala-centro (20 ottobre 1998); Matteo Barbieri, centro (27 maggio 2003).

Il campo da gioco è il PalaDozza che in questa stagione, per i primi due mesi dell’anno (sportivo), dovrà condividere con la Virtus, in attesa che i campioni d’Italia rientrino nel complesso della Fiera.

