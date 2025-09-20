L’ex Simone Pierich crede nella nuova Forlì: "È esperta, solida e con un coach super"

Lui c’era nella stagione 2016-2017, la prima di A2, iniziata con Gigi Garelli in panchina, proseguita con Giorgio Valli e terminata con la salvezza ai playout. Lui era in campo e segnava da tre. Lui è Simone Pierich, 44 anni lunedì, goriziano di nascita ma forlivese d’adozione visto che in città vive da diversi anni con la moglie Letizia e i due figli Victoria e Martin. Alla quarta stagione come team-manager di Trento in A, Pierich segue sempre con affetto ed attenzione la sua ex squadra.

Forlì è all’inizio del suo decimo campionato di A2 in undici anni di storia. Che bilancio si può fare?

"Sicuramente positivo. Nel 2015 si ripartì in modo semplice ma con passione e idee chiare che significano solidità societaria ed organizzazione. Oggi e non da oggi Forlì è uno dei club più organizzati di A2, i bilanci sono in ordine, l’ambiente è serio e sono aspetti importanti".

E come risultati? Molti passi avanti ma manca sempre qualcosa per la promozione.

"Forlì ha salito tanti gradini, manca solo l’ultimo, il gradone più alto, più difficile da superare, ma anche il più bello".

Perché?

"Dopo la riforma dei campionati l’A2 è tornata ad essere il campionato di altissimo livello con squadroni come 15-20 anni fa. Sono molti i club di alto livello che mettono in piedi roster molto forti e costosi per cercare di essere promossi. La concorrenza è di altissimo livello".

Cosa pensa della squadra?

"Molto buona, lunga, esperta, con 10 giocatori pronti ed elementi come Aradori, Gazzotti, Masciadri, Pepe e Gaspardo che sanno cosa fare quando le partite e i campionati si decidono. E poi c’è Martino...".

Una sicurezza.

"È uno dei migliori allenatori di A2, potrebbe allenare anche in A. Rispecchia l’idea della società: un coach serio che lavora bene e fa le cose seriamente, proprio come il club".

Una promozione dopo la stagione regolare ed una dopo i playoff: cosa ne dice?

"È giusto perché così si valorizzano sia la prima, sia la seconda fase. E mentre i playoff sono un terno al lotto giocandosi ogni due giorni e con fattori come stanchezza, infortuni e fortuna e sfortuna, la stagione regolare ti permette di fare un percorso più lineare e avere anche tempo per recuperare".

Chi sono le favorite?

"Verona e Brindisi hanno fatto all-in e sono in cima, ma ci sono anche Rieti, Rimini, Scafati, Fortitudo, Cividale, Avellino e Pesaro. Poi, come accade ogni anno, una di queste deluderà ed emergerà una sorpresa fra le squadra meno accreditate alla vigilia, tipo Bergamo. La situazione si delineerà fra gennaio e febbraio".

Forlì dove può arrivare?

"La squadra è in parte nuova e dovrà lavorare con calma, tranquillità e senza troppe pressioni. Ha esterni molto forti e la coppia Harper-Allen mi piace molto ed erano del tutto insensate le critiche dell’anno passato ad Harper, giocatore da A. La sua forza sarà il gruppo dove tutti potranno essere decisivi ed aiutare anche a superare eventuali momenti negativi".

Giocherà anche il 2006 Pinza...

"Sono contento per lui, è un ragazzo con la mentalità e con la faccia giusta. È la dimostrazione che il lavoro di Lorenzo Gandolfi nel settore giovanile sta dando i primi frutti. Conosco Tommaso e sono certo che farà bene".

Stefano Benzoni