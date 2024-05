L’impegno di Ghedini: "Con noi brand storici"

Dalla concessionaria ai box, dall’autosalone alla pista. Lo sa bene cosa vuol dire il Gruppo Ghedini Automobili. Dopo le diverse sedi tra Bologna e Ferrara, ecco un nuovo punto vendita, inaugurato ieri a Comacchio. Ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso: "Offrire una gamma diversa per soddisfare le esigenze dei clienti", spiega Riccardo Fracassi, responsabile operativo del Gruppo. Rappresenta la concessionaria auto ufficiale di Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Citroen, DR, Peugeot, Opel e Fiat Professional. Un vero e proprio punto centrale e nevralgico in quella che è la Motor Valley, un distretto industriale riconosciuto in tutto il mondo.

Fracassi, da cosa nasce l’idea di essere al fianco del Gran Premio di Imola?

"Siamo una azienda storica nel mondo delle auto e anche a Imola abbiamo diversi clienti. Esistiamo dal 1968 e nelle vicinanze, a Castel San Pietro, siamo concessionaria ufficiale di Iveco. Dal punto di vista, quindi, dei motori e delle auto rappresentiamo dei brand che hanno una rilevanza storica. Anche il Ceo di Stellantis Carlos Tavares ha sottolineato l’importanza di trovare dei collocamenti nelle competizioni. Recentemente siamo stati all’Endurance di Imola con la Peugeot, presentando la nuova macchina 9x8. I brand che investono in tutto ciò è fondamentale che ragionino sulle migliorie tecniche".

Per voi che siete nel mondo delle auto, quanto è importante in chiave di tecnologie e futuro il mondo della Formula 1?

"Da sempre Enzo Ferrari ragionava sul pretesto “dalla corsa alla strada“. Questo significa che oltre alla passione ci sono anche brand che credono nelle competizioni, come i nostri. Storicamente abbiamo avuto, per dire, l’Alfa Romeo in Formula 1. Ecco, questi sono richiami che al cliente fanno particolarmente piacere".

Come sta cambiando, negli anni, il mondo delle auto?

"Dal periodo Covid in avanti ci sono state diverse soluzioni tecnologiche e c’è una maggiore attenzione sociale sull’impatto ambientale dei mezzi, anche per le imposizioni politiche dell’Unione europea. Ma non parliamo solo del mondo elettrico, ma pure della neutralità carbonica. Abbiamo sperimentato tante soluzioni, dall’ibrido, al full electric, passando per il plug-in. Il modello Peugeot 3008 (uscito a inizio maggio in Italia, ndr) è un esempio di Stellantis in questa direzione. Le soluzioni che escono attualmente arrivano dopo anni di prime sperimentazioni e hanno quindi una grossa valenza tecnica".

E i clienti cosa chiedono?

"Oltre al mercato dei modelli alternativi ci sono quelli tradizionali, come il chilometro zero, il gpl e l’usato efficiente. Per rimanere sempre presenti serve offrire una gamma diversa in base alle esigenze dei clienti".

Nicholas Masetti