Lo studio del Censis. Presenze e indotto. Una risorsa per il territorio

Un milione di presenze potenziali nel 2025 per una struttura in grado di generare un indotto economico stimato già oggi in 600 milioni di euro e che potrebbe raggiungere addirittura il miliardo entro il 2029 grazie ai nuovi investimenti. Sono i numeri che uno studio del Censis assegna all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. L’obiettivo dei vertici del circuito e del Comune è quello di "attirare un pubblico sempre più qualificato: in particolar modo i cosiddetti ‘big spender’, ovvero coloro che sono disposti a investire di più in esperienze esclusive, ospitalità di alto livello e prodotti di lusso". Oggi questa fascia rappresenta, sempre secondo il Censis, circa il 15% del pubblico degli eventi ospitati a Imola. "Ma con un’offerta adeguata e un piano di valorizzazione dell’esperienza complessiva, questa percentuale potrebbe crescere fino al 25% nei prossimi quattro anni, generando un impatto economico rilevante per l’indotto", sono i calcoli contenuti nello studio. Se nel 2024 il pubblico dell’Autodromo è arrivato da 63 nazioni diverse, quest’anno si vuole estendere la platea fino a 85 Paesi. Sempre secondo i numeri del Censis, oggi l’indotto annuo generato dal circuito è stimato in 600 milioni di euro, ma con gli investimenti pianificati potrebbe superare il miliardo entro il 2029. Nei prossimi quattro anni, il contributo totale all’economia del territorio potrebbe raggiungere i 2,4 miliardi di euro, con un potenziale di crescita fino a 4 miliardi.