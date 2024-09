L’OraSì riparte da Dron, Ferrari e De Gregori. Ravenna vuole essere la mina vagante

È una OraSì Ravenna che si candida al ruolo di ‘mina vagante’ quella che, domani, domenica 29, a Ruvo di Puglia, comincerà le proprie fatiche nel campionato di serie B. Fatiche non solo in senso lato, ma anche in concreto, perché la pallacanestro proposta dal nuovo coach Gabrielli è effettivamente caratterizzata da un gioco molto dispendioso sul piano fisico. Il roster assemblato per questa nuova avventura resta ‘giovane’, ma dotato comunque di una buona dose di esperienza. Le prime operazioni estive sono state quelle legate alle conferme della guardia Gabriel Dron (classe 2002, cui sono andati anche i galloni di capitano), dell’ala Alessandro Ferrari e del pivot Tommaso De Gregori e del baby Lorenzo Allegri, ala classe 2005.

A loro si sono aggiunti le ali Kevin Brigato e Federico Casoni, che il tecnico pesarese ha già allenato, rispettivamente a Senigallia e a Teramo. Dalla vicina Forlì è invece giunto il playmaker Michele Munari, classe 2005, che in maglia Unieuro ha messo assieme 14 presenze in serie A2. Il talento di Flavio Gay, guardia tiratrice classe 1998 in arrivo da Cassino dove ha giocato nelle ultime 2 stagioni, ma in precedenza anche a Capo d’Orlando in A2, è il valore aggiunto in termini di estro.

Il pivot titolare sarà invece Riccardo Crespi, torinese classe 1997, lo scorso anno all’Andrea Costa Imola dove ha realizzato 10,8 punti e 8,3 rimbalzi di media in poco più di 27 minuti di gioco, ma in precedenza a Piombino, Pavia, Ozzano, Empoli e Crema dov’è stato capace di arrivare fino a 13,7 punti e 9,6 rimbalzi, a cui aggiunge quasi due stoppate a partita.

La ciliegina sulla torta è tuttavia quella costituita dall’ucraino Illia Tyrtyshnyk, guardia, classe 1998. In arrivo dalla Viola Reggio Calabria di serie B, lo scorso anno ha realizzato 22,3 punti, contribuendo al traguardo dei playoff. Tyrtyshnyk vanta esperienze nella SuperLega ucraina, ma anche in Repubblica Ceca (Sparta Praga), negli States (Università del Mississippi, poi con North Plate Community College e Saint Cloud in Minnesota). Nel 2021 torna in patria, diventando capitano del Kyiv Basket, e giocando in Eurocup, prima di essere costretto al nuovo trasferimento per via della guerra. Alla Viola Reggio Calabria, realizza quasi 23 punti di media, dimostrando di appartenere in tutto e per tutto ad una categoria superiore. Sullo Stretto diventa il miglior marcatore di tutte le 96 squadre di B Interregionale, aggiudicandosi anche il premio di mvp, che gli valgono la convocazione in nazionale per le qualificazioni al mondiale.

Sul fronte dirigenziale, il manager Giorgio Bottaro continuerà ad avere un occhio anche per la propria ‘creatura’, ma il suo ruolo principale sarà quello di dg a Torino in A2. A Ravenna sono rimasti Lorenzo Nicoletti, che di fatto è il nuovo general manager, e Mauro Montini, confermato come direttore sportivo. In attesa dell’avvio del campionato, la buona notizia è costituita dal rinnovo del contratto del main sponsor OraSì, che resterà sulle canotte del Basket Ravenna per altri tre anni. Per quanto riguarda il calendario del campionato di serie B nazionale, girone B, l’OraSì Basket Ravenna debutterà domani, domenica 29 settembre, in trasferta, contro la Ruvo di Puglia: Fra le mura amiche del PalaCosta, l’esordio avverrà giovedì 3 ottobre, alle 20.30, contro la Virtus Cassino.