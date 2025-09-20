Loreto, su il sipario. Oggi parte la stagione: "È un’annata storica»

L’ora X sta per scattare. Oggi pomeriggio, alle 18, il Loreto comincia il suo campionato ospitando la formazione toscana del Piombino al PalaMegabox di Campanara. E Vincenzo Baldini, presidente della storica società pesarese che quest’anno affronta da debuttante la serie B Nazionale, non vede l’ora. Alla vigilia della stagione, il dirigente numero uno del club vede positivo: "Ho buone sensazioni - dice il presidente Baldini -, perché vedo l’ impegno della squadra e il sostegno della gente".

Il roster allestito pare soddisfare il club: "Mi fido del nostro general manager Federico Ligi, penso che abbia fatto davvero il possibile per costruire una buona squadra con le disponibilità che avevamo. Mi piace il ritorno alla pesaresità ed il mix fra gioventù ed esperienza che caratterizza l’organico".

Il campionato che si apre oggi al PalaMegabox contro Piombino è una novità per la società, ma Loreto non vuole farsi trovare impreparato: "Mi aspetto un campionato difficile, come capita a tutte le neopromosse, ma spero fortemente nella salvezza".

La curiosità è anche quella di capire come risponderà la città di Pesaro alla serie B Nazionale. "Al momento mi sembra che ci sia stata una bella risposta, sento molto calore ed interesse attorno a noi, che mi auguro possa anche aumentare col passare delle settimane".

La passione c’è, le motivazioni pure, Baldini ci crede e con lui tutto il suo staff. Il presidente poi racconta cosa l’ha spinto a diventare il punto di riferimento dirigenziale di questa realtà.

"Mi piace lo sport ed in particolare il basket, mio figlio gioca proprio nelle giovanili del Loreto. Ma, a parte questo, ho sentito una forte emozione nel poter rappresentare questa società in un’annata che si potrebbe definire storica".

In proposito, si respirano forti aspettative nell’aria: "Spero che questo gruppo possa essere ricordato dalla gente come quello che ha saputo regalare alla città una stagione ricca di belle emozioni e magari il prossimo anno ci rivedremo ancora tutti qui". Oggi si alza il sipario, che lo spettacolo abbia inizio.

Beatrice Terenzi