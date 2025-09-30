Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
Sport
SportLube, lavoro e vittorie nella preseason Buone sensazioni per coach Medei
30 set 2025
Lube, lavoro e vittorie nella preseason Buone sensazioni per coach Medei

Allenatore / «Sono molto soddisfatto del lavoro dei ragazzi»

Seconda stagione alla guida della Lube per coach Giampaolo Medei

Seconda stagione alla guida della Lube per coach Giampaolo Medei

La stagione della Cucine Lube Civitanova è iniziata il 20 agosto con il raduno e le visite mediche, seguite il giorno dopo dal primo allenamento all’Eurosuole Forum. Prime indicazioni di Medei ai vicecampioni d’Italia, nonostante il gruppo a ranghi ridotti per gli impegni. Il Mondiale ha poi ridotto ulteriormente il gruppo a disposizione del coach, che ha comunque proseguito con gli allenamenti tra palestra e campo. Più di due settimane complete di preparazione prima del debutto nel primo test. Il 17 settembre i biancorossi sono scesi sul campo dell’Eurosuole Forum in una grande sfida contro la Sir Susa Scai Perugia, vincendo per 3-1 davanti ai loro tifosi. Un’amichevole di spessore, utile per ricevere le prime indicazioni. «Questi allenamenti congiunti ci servono molto per avere un feedback del lavoro tecnico svolto – il commento di Medei –. È stata una serata molto positiva perché ci ha dato molti segnali e spunti per renderci conto in cosa possiamo ancora migliorare». La preseason della Lube è poi proseguita in un allenamento congiunto con Banca Macerata Fisiomed, vincendo il secondo test per 3-1 in rimonta. «Stiamo oliando i meccanismi di gioco», le parole di Boninfante sulla crescita della squadra. Pochi giorni dopo i biancorossi hanno fatto visita al PalaBarton Energy per un secondo allenamento congiunto con la Sir Susa Scai Perugia, stavolta nella loro casa. E stavolta sono stati gli umbri, campioni d’Europa in carica, a trionfare 3-1. La settimana della Lube si è chiusa il 27 settembre con la prima amichevole ufficiale della preseason, nel PalaCiarapica di San Severino contro la Valsa Group Modena. Una grande giornata per i biancorossi, che hanno sfoggiato le nuove divise davanti ai loro tifosi chiudendo con una bellissima vittoria per 3-0. Al di là del trionfo, sono arrivati segnali incoraggianti dall’atteggiamento dei giocatori, come evidenziato da coach Medei: «Sono soddisfatto di come i ragazzi sono stati in campo, ma anche dell’upgrade tecnico. È stata l'occasione di far giocare qualche giovane e sono arrivate buone risposte. È stata una giornata molto positiva».

