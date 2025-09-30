Lube, lavoro e vittorie nella preseason Buone sensazioni per coach Medei

La stagione della Cucine Lube Civitanova è iniziata il 20 agosto con il raduno e le visite mediche, seguite il giorno dopo dal primo allenamento all’Eurosuole Forum. Prime indicazioni di Medei ai vicecampioni d’Italia, nonostante il gruppo a ranghi ridotti per gli impegni. Il Mondiale ha poi ridotto ulteriormente il gruppo a disposizione del coach, che ha comunque proseguito con gli allenamenti tra palestra e campo. Più di due settimane complete di preparazione prima del debutto nel primo test. Il 17 settembre i biancorossi sono scesi sul campo dell’Eurosuole Forum in una grande sfida contro la Sir Susa Scai Perugia, vincendo per 3-1 davanti ai loro tifosi. Un’amichevole di spessore, utile per ricevere le prime indicazioni. «Questi allenamenti congiunti ci servono molto per avere un feedback del lavoro tecnico svolto – il commento di Medei –. È stata una serata molto positiva perché ci ha dato molti segnali e spunti per renderci conto in cosa possiamo ancora migliorare». La preseason della Lube è poi proseguita in un allenamento congiunto con Banca Macerata Fisiomed, vincendo il secondo test per 3-1 in rimonta. «Stiamo oliando i meccanismi di gioco», le parole di Boninfante sulla crescita della squadra. Pochi giorni dopo i biancorossi hanno fatto visita al PalaBarton Energy per un secondo allenamento congiunto con la Sir Susa Scai Perugia, stavolta nella loro casa. E stavolta sono stati gli umbri, campioni d’Europa in carica, a trionfare 3-1. La settimana della Lube si è chiusa il 27 settembre con la prima amichevole ufficiale della preseason, nel PalaCiarapica di San Severino contro la Valsa Group Modena. Una grande giornata per i biancorossi, che hanno sfoggiato le nuove divise davanti ai loro tifosi chiudendo con una bellissima vittoria per 3-0. Al di là del trionfo, sono arrivati segnali incoraggianti dall’atteggiamento dei giocatori, come evidenziato da coach Medei: «Sono soddisfatto di come i ragazzi sono stati in campo, ma anche dell’upgrade tecnico. È stata l'occasione di far giocare qualche giovane e sono arrivate buone risposte. È stata una giornata molto positiva».