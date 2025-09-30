Lube Mondiale: sette convocati e una finale tutta biancorossa

La Lube protagonista ai Mondiali di pallavolo nelle Filippine, chiusi con lo storico trionfo dell’Italia di Fefé De Giorgi. Ben sette i tesserati biancorossi convocati dalle rispettive Nazionali, con Loeppky costretto a rifiutare la chiamata del Canada per l'imminente nascita della terza figlia. Il primo degli “eliminati” è stato Pablo Kukartsev, con la sua Argentina sconfitta agli ottavi di finale proprio dall’Italia. Il suo torneo si è chiuso con ben 57 punti totali in quattro partite giocate. È toccato poi a Wout D’Heer, eliminato con il suo Belgio sempre dall’Italia ma stavolta ai quarti. Nella stessa fase ha salutato il torneo anche Poriya, con l’Iran sconfitto dalla Repubblica Ceca. Finale dei Mondiali quasi a tinte biancorosse, con Fabio Balaso, Mattia Bottolo e Giovanni Gargiulo in campo per l’Italia e Alex Nikolov con la Bulgaria. Alla fine, il trionfo è andato agli azzurri, con i tre tesserati della Lube protagonisti nella formazione di De Giorgi, che si è affidato alle difese di Balaso, alla personalità di Gargiulo e alle schiacciate di Bottolo. «Ha del miracoloso quello che abbiamo fatto – le parole di Bottolo -, dobbiamo metabolizzarlo ancora. Si è chiusa un'estate incredibile e piena di sacrifici». In mostra Nikolov, top scorer del torneo con ben 173 punti realizzati, ma che alla fine si è dovuto accontentare della medaglia d’argento. Nikolov e Balaso sono stati anche inseriti nel dream team.