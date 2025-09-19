Martino ritrova Aradori per tentare l’assalto alla promozione in A

Senza proclami roboanti e dichiarazioni clamorose, ma con solida determinazione e fiducia nel lavoro. Così la Pallacanestro 2.015 Forlì si affaccia all’undicesimo campionato della sua storia, decimo di fila in A2. Forlì anche in questa stagione ha costruito una squadra solida, esperta, affidabile che vuole ripartire da un triennio nel quale ha raggiunto due semifinali e una finale per la promozione.

In giugno a sbarrare la strada ai forlivesi al penultimo atto furono i cugini di Rimini, ma anche l’infortunio al ginocchio alla guardia croata Toni Perkovic, miglior realizzatore dei romagnoli, che lo fece arrivare alla serie-derby contro gli adriatici in pessime condizioni (non giocò gara-uno e fece solo una comparsata in gara-quattro) e il fatto di giocare le due partite al PalaFiera a porte chiuse, dopo gli scontri fra tifosi prima di gara-due.

Ora si riparte, sempre con quel sogno nel cuore. Il sogno, 30 anni dopo l’ultima promozione del maggio 1995, che Forlì possa tornare in serie A. Per farcela Forlì, per il quarto anno di fila guidata da coach Antimo Martino, ha confermato quattro uomini e portato (o riportato) in Romagna sei giocatori. I confermati sono il playmaker classe 1991 Riccardo Tavernelli, mente e metronomo, la guardia Usa 1989 Demonte Harper, super difensore e leader, l’ala del 1993 Raphael Gaspardo (reduce dal bronzo conquistato a Copenaghen con la nazionale nella Coppa Europa di 3 contro 3) e il centro del 2001 Angelo Del Chiaro. Sono invece quattro giocatori ‘nuovi’ che tornano a Forlì. Gli acquisti veri sono la guardia tiratrice del 1993 Simone Pepe e un veterano di lusso come Pietro Aradori, ex anima della Fortitudo, guardia-ala del 1988 che ha scelto Forlì per dimostrare di essere ancora un giocatore importante in questo campionato.

Gli altri sono elementi che conoscono l’ambiente forlivese. A partire da Stefano Masciadri, ala del 1989, già in città nel biennio 2008-2010 con la squadra di B1 allenata da Giampaolo Di Lorenzo, per continuare con l’esperto lungo Giulio Gazzotti (ala-centro del 1991) che con la truppa di Martino era stato uno dei protagonisti nella stagione 22-23 chiusa con la finale promozione persa contro Cremona, e poi ancora il secondo straniero, la guardia del 1993 Kadeem Allen.

Allen fu uno dei protagonisti dell’ottima Unieuro nel 23-24, ma fu molto sfortunato, perché si ruppe il tendine d’Achille a Latina nell’ultima gara prima dei playoff. Operatosi a Bologna, ha sempre mantenuto un rapporto d’affetto con la società e i tifosi. Nella stagione passata ha disputato sette eccellenti partite con Pistoia in A e così il ritorno a Forlì è stata cosa fatta. Poi c’è Tommaso Pinza, play-guardia classe 2006 che l’anno scorso, venne mandato a giocare con continuità alla Virtus Imola in B, ma che ora è rientrato alla base e rappresenta il primo giocatore prodotto dal settore giovanile del club ad essere arrivato in prima squadra.

La squadra può avere un’età non più verde ed essere potenzialmente soggetta ad infortuni, ma è pericolosa, compatta, forte in difesa, con punti nelle mani nel settore esterni e lunghi e completa, anche se mancherebbe un lungo atletico per far quadrare il cerchio. Di certo sarà un’avversaria molto temibile con cui fare i conti. E se arriva sana ai playoff...