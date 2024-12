Memorial Dalla Chiesa. La squadra del Gese pronta a stupire ancora

Maria Cristina

Magri

Chiedere di dire ‘trentatrè’ fa parte delle pratiche semiologiche classiche, un’abitudine ormai proverbiale del buon medico di famiglia per cominciare a capire come sta il paziente da esaminare. Quest’anno anche il Memorial Dalla Chiesa dice trentatrè, a voce alta e chiara: un bel risultato, per uno degli eventi più longevi del calendario agonistico nazionale.

Da cinque edizioni la sua organizzazione è nelle mani di Elena Zanini Caliceti, che ha raccolto il testimone dopo la morte del marito Alessandro Zanini Mariani: "Tutti gli anni mentre siamo immersi nei preparativi dico che è l’ultima volta: è tanto impegnativo, molto più complesso da gestire di un qualsiasi altro appuntamento. Senza l’aiuto degli sponsor non potremmo mai riuscire a realizzarlo – spiega Zanini Caliceti –: ha dei costi che esulano da quelli di un concorso normale, ben oltre quelli dei semplici premi".

Ma anche quest’anno siamo qui, ai nastri di partenza: "Perché posso contare sull’aiuto di persone come Lucio Guastaroba", continua Zanini Caliceti, "che segue tutta la parte istituzionale e dei miei ragazzi al Gese, che ormai possono montare il palco e seguire tutta la logistica necessaria ad occhi chiusi. Riesco nell’impresa solo perché posso contare su uno staff con le spalle larghe, che conosce ogni dettaglio e non si spaventa di fronte alla difficoltà: è la squadra del Gese che fa la differenza".

Una squadra di cui fa parte anche Paolo Rossato, Chef de Piste di questa edizione del Master d’Italia: "É un appuntamento molto importante, secondo solo alla Coppa del Mondo di Verona nel calendario indoor nazionale", spiega Rossato. Che continua: "Lavoreremo al massimo della professionalità, come sempre: come è mia abitudine non preordino nulla in anticipo dei percorsi, mi piace arrivare sul campo e farmi guidare dalle sensazioni, dall’ambiente e ovviamente anche dal parco dei partecipanti di ogni categoria. E’ nella filosofia di costruzione dei percorsi che seguo da sempre, e alla quale mi sono formato: programmare prima il tracciato espone al rischio di cadere nei propri stereotipi personali, quando invece sei lì, sul campo vedi soluzioni e movimenti che sarebbe altrimenti impossibile immaginare".

L’Assistente della Polizia di Stato Federico Ciriesi è chiamato a difendere la sua vittoria dello scorso anno: "Presente! Come sempre, non possiamo mancare: tornerò con Quincy Juice e Charlotte W, squadra che vince non si cambia. E ci sarà anche mia sorella Francesca con Cash Royal 4 e Dakota EH Z".

La premiata ditta Ciriesi è un gruppo di famiglia all’interno del Gruppo sportivo Fiamme oro: "Per noi è naturale lavorare insieme – spiega Federico –. Condividiamo la stessa passione e anche buona parte dei nostri maestri e delle esperienze con cui siamo cresciuti: oltretutto è anche molto utile, come in questi ultimi sei mesi ad esempio. Ero caduto e mi sono infortunato, Francesca per tutto questo tempo ha montato anche Quincy al posto mio. Ora l’ho ripreso, giusto in tempo per il Master d’Italia Indoor". Come lo ha ritrovato dopo questo periodo di ‘affido’ familiare? "Molto più tranquillo, come sono sempre i suoi cavalli – sottolinea Federico –. Francesca è molto diversa da me fisicamente, più minuta e leggera: cerca quindi un punto di equilibrio diverso, è più dolce anche nel trovare le soluzioni ai diversi problemi che si possono incontrare nel lavoro. Siamo comunque abituati a passarci un po’ la maggior parte dei cavalli. Tranne la sua preferita, Cape Coral, che monta solamente lei e nessuno può toccare: anche se a dire la verità gliel’ho data io quando la cavalla aveva 7 anni". Della famiglia Memorial Dalla Chiesa fa parte integrante anche la Croce Rossa Italiana, rappresentata quest’anno dal vice presidente regionale Marco Migliorini.

"Il Memorial è legato a un ricordo che ci prende il cuore: quello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale che era una delle nostre volontarie – ricorda Migliorini – e per questo saremo sempre coinvolti in questo evento. Anche per ricordare, una volta di più, che la Croce Rossa Italiana è di tutti e per tutti. Chi ha bisogno è importante sappia di poter pensare a questo nostro simbolo e rivolgersi a noi per avere un aiuto nei momenti di difficoltà: come nell’alluvione che ha di nuovo colpito il nostro territorio, la Cri è vista come un catalizzatore di solidarietà che ha la fiducia delle persone. Per questo continuiamo anche adesso a portare aiuto alle famiglie e alle realtà che ne hanno bisogno".

Fare squadra, stare in famiglia: anche questo fa parte dei valori che il Memorial Dalla Chiesa vuole continuare a mantenere vivi e trasmettere. Per farlo occorre il concorso di tanti: dal comitato organizzatore alla Federazione italiana sport equestri, dalle amministrazioni locali agli sponsor passando per cavalieri e amazzoni, tecnici, l’Esercito e l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e l’Aeronautica e organizzazioni di volontariato come la Croce Rossa Italiana.