Mercato ambizioso. Rimini ha alzato il livello. C’è ’mister promozione’ con la stella Usa Robinson

di Loriano Zannoni

La nuova Rbr è pronta a dare l’assalto alle grandi. È con l’idea di crescere, di puntare a dei playoff da protagonisti, che RivieraBanca ha affrontato l’estate. Spendendo tanto, cercando chi aveva esperienza di promozioni e chi potesse rappresentare un valore aggiunto. L’idea tecnica, manifestata dal confermato coach Sandro Dell’Agnello, era quella di aggiungere fisicità e capacità difensive in ogni ruolo. Proprio per resistere all’impatto fisico di una stagione lunga e dei possibili playoff. L’obiettivo sembra centrato, al netto di un precampionato balbettante. Rbr, con l’aggiunta nei quadri dirigenziali di Alessandro Bolognesi come nuovo direttore tecnico, ha confermato sei dei dieci giocatori senior della stagione passata: Grande, Tomassini, Anumba, Masciadri, Johnson e Simioni. Via Tassinari, Marks, Scarponi e Pellegrino, oltre ad Abba.

In ala piccola, a spartirsi i minuti con Anumba, ecco il ritorno di Francesco Bedetti, che torna a essere il capitano al posto di Masciadri. Come guardia italiana è arrivato il "Mister promozioni" Pierpaolo Marini, reduce dalla produttiva stagione a Trapani, salita in A. Un acquisto tutt’altro che semplice, concretizzatosi dopo settimane di corteggiamento incessante e con la convinzione di tutte le parti tecniche, compreso coach Dell’Agnello, che l’aveva avuto a Forlì. Come numero 5, a giocarsi il posto con Simioni, ecco Gora Camara, 23enne di origine senegalese ma formazione italiana che è reduce dalla stagione con Treviso in A. E poi l’americano. L’obiettivo, un play con punti nelle mani che potesse creare anche per sé oltre che per i compagni, sembrava essere raggiunto.

Il nome? Robert Johnson. Al momento di salire sull’aereo, con accordi ampiamente raggiunti e sistemazione abitativa trovata, il giocatore ha però cambiato idea ed è restato negli Stati Uniti. Rbr, a preparazione ampiamente cominciata, ha scandagliato il mercato e ha puntato più in alto, portando a casa Gerald Robinson. Un fattore in Serie A, una probabile stella in A2. Un’estate movimentata, quella di Rimini. Non solo per l’affaire riguardante il play americano, ma anche per alcuni acciacchi (Bedetti, Anumba, Marini) e amichevoli improvvisamente cancellate.

In particolare, è saltato l’ultimo test casalingo con Cento, l’unica possibilità di dare un vero cinque contro cinque non da allenamento a Robinson dopo il suo arrivo. L’idea è quella di un quintetto con lo stesso Robinson, Marini, Anumba, Johnson e Camara, con tante combinazioni tra i piccoli (Grande e Tomassini in grado di gestire la palla) e anche tra i lunghi, tutti diversi per caratteristiche tecniche. Rbr non nasconde di puntare a una buona posizione finale in classifica, magari tra le prime cinque. Possibilmente, nelle idee di dirigenza e staff tecnico, senza le partenze a handicap degli ultimi anni. Complici alcuni infrasettimanali fuori casa, RivieraBanca giocherà per cinque domeniche consecutive al Flaminio, a partire dall’esordio del 29 con Udine. È dal fortino di casa che Rimini vuole partire per cambiare il suo destino.